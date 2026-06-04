Започна „разсъбличането“ на сградния комплекс, лепнат до бившия хотел Марица. От няколко дни върви демонтирането на облицовката на високата постройка, вдигната от Ветко и Маринела Арабаджиеви преди години, която така и не заработи.

Мъртвата досега многоетажна сграда сграда вадеше очите на архитектите в града заради обемите и формите си, нелепия си черен цвят и лепнатото за нея гротексно копие на стъклената пирамида на Лувъра. Дейностите, които вървят там подсказват, че визията на съществуващата сграда не просто няма да е същата, а ще е тотално преосмислена в архитектурно отношение.

Припомняме, че след години на застой около емблематичния, но затворен хотел „Марица“ в Пловдив, стартира инвестиционна активност. Бе поставено скеле до прилежащата стъклена сграда, разчистваше се растителност около изоставените постройки, а на входа на паркинга е поставена табела „Частен имот. Влизането забранено“. Това се случва покрай сключване на сделка, с която апетитният имот има нов собственик – пловдивската строително-инвестиционна компания Hus Invest.

Повече за сделката четете тук: