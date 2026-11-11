Пускат румънския шофьор, задържан след тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор, задържан след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от държавното обвинение, предава OFFNews.

Той бе задържан за 24 часа, но след като бъде разпитан отново, ще бъде пуснат на свобода.

Повече от 10 жертви във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“

Румънският водач се оказа в началото на първата верижна катастрофа край Ямбол.

Сутринта шефът на Областната дирекция на МВР – Ямбол ст. комисар Добрин Димитров обяви, че мъжът е задържан. Той обясни, че румънският камион най-вероятно е карал много бавно или може би е навлизал от страничната лента и че ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба.

Снимка: БЧК