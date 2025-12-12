Нов доклад на Европейската комисия и ОИСР показва, че 36% от смъртните случаи у нас се дължат на вредни навици, мръсен въздух и ниска физическа активност – най-високият дял в ЕС

България остава сред страните в ЕС с най-висок процент предотвратима и лечима смъртност, показва най-новият доклад на Европейската комисия и ОИСР за състоянието на здравето в Европейския съюз. Според анализа 36% от всички смъртни случаи у нас са свързани с рисково поведение и фактори като тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, замърсен въздух, нездравословно хранене и ниска физическа активност. Средното ниво за ЕС е 29%.

Докладът, публикуван от Капитал, отчита, че България е лидер по дял на ежедневните пушачи – 29.1% при средно 18.5% за ЕС. Употребата на алкохол също е над средната – 11.2 литра на възрастен годишно при 9.8 литра за ЕС. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици и озон е свързано с около 11 000 смъртни случая годишно.

Здравните рискове се отразяват и на общата продължителност на живота: при средно 81.7 години за ЕС, българите живеят средно 75.9 години – най-ниската стойност в Съюза. Едва 11% от възрастните у нас извършват физическа активност поне три пъти седмично, което също е най-ниското ниво в ЕС.

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт в България – близо две трети от всички случаи. За десет години смъртността от тях е намаляла с 8%, спрямо 20% средно за ЕС. Ракът е втората водеща причина (17%), следван от респираторни и храносмилателни заболявания (около 5%). Като положителен пример се посочва, че от април 2024 г. всички лекарства за високо кръвно се покриват на 100%.

Докладът поставя акцент и върху финансирането на здравеопазването. България е сред страните с най-малък дял от БВП, отделян за здраве – общо 7.9% спрямо 10% средно за ЕС. Частните доплащания достигат 37% – едни от най-високите в ЕС – което повишава риска от изпадане в бедност. Страната отделя и най-голям дял от разходите си за здраве за лекарства, но покритието им от НЗОК е най-ниското в ЕС. Така пациентите доплащат над 75% от предписаните медикаменти.