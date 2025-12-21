Най-краткият ден в годината е тук: Настъпва астрономическата зима

На 21 декември, неделя, точно в 17:03 ч. настъпва астрономическата зима и зимното слънцестоене. За часовата зона на София това е най-краткият ден в годината – светлата част от денонощието ще трае около 9 часа и 3 минути, а нощта срещу 22 декември ще бъде най-дългата в Северното полукълбо.

Астрономическата зима ще продължи до пролетното равноденствие на 20 март 2026 г.

За справка, метеорологичната зима започва по-рано – на 1 декември, тъй като се използва фиксирано тримесечно разделение на годината за по-лесно водене на статистика.