Общински съветници предупреждават за реален риск от хаос в обслужването на междуселищните линии и допълнително натоварване на трафика

Преговорите за нов общински автотерминал са в начален етап, без конкретна локация и срокове

Темата за бъдещето на междуградския автобусен транспорт в Пловдив и закриването на автогара „Север“ влезе и в залата на Общинския съвет.

Автогара „Север“ отива в историята

От трибуната стана ясно, че Община Пловдив води разговори с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за терен в района на Централна гара, на който в бъдеще евентуално може да бъде изградена общинска автогара.

Като една от обсъжданите локации бе посочен теренът на бул. „Христо Ботев“, където в момента е обособена строителна площадка за пробива под Централна гара. На това място в миналото се намираше Транспортна болница, а по-късно концесионерът на НКЖИ имаше намерения за изграждане на търговски център.

„Предстоят още много разговори и търсене на подходящо място. Проблемът с общинска автогара не е от днес, но в предишните мандати така и не беше решен“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров по време на сесията.

В същото време стана ясно, че Общината няма правни механизми да спре частните инвестиционни намерения на собствениците на терена на автогара „Север“, където вече се планира жилищно застрояване. Според Общия устройствен план зоната допуска застрояване за обществено и жилищно обслужване.

По време на дебата арх. Костадин Палазов от БСП предупреди, че със закриването на автогара „Север“ от 1 март градът е изправен пред реален риск от хаос в обслужването на междуселищните линии и допълнително натоварване на трафика.

Той обаче напомни, че според Общия устройствен план теренът е предвиден за обществено обслужване и транспорт, и постави въпроса на какво основание се допуска жилищно застрояване.

Палазов поиска яснота и за алтернативите за пътниците, които ползват извънградските линии, след като маршрутите бъдат пренасочени към другите две автогари в Пловдив, които също са частна собственост.

Както Под тепето вече писа, от 1 март курсовете от автогара „Север“ ще бъдат преместени основно към автогара „Родопи“, а теренът се подготвя за жилищно строителство.

Общината обаче тепърва търси решения за общински автотерминал, докато хиляди пътуващи от северните общини остават без ясен и устойчив транспортен възел.