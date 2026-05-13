Освободиха Деньо Денев от поста в ДАНС

14:53ч, сряда, 13 май, 2026
Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС),  съобщава БТА.

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.

През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента.

Снимка: БНТ Новини/БТА

