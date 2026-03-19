Община Марица с изцяло разделното събиране на отпадъци

В Община Марица вече се прилага активна система за разделно събиране на отпадъци, която през 2026 г. се разширява, за да обхване всички населени места. След успешното ѝ въвеждане в пилотни райони, местната власт предприема стъпки за цялостно прилагане на модела. Това стана ясно по време на заседание на Общинския съвет, съобщи заместник-кметът инж. Петър Минков.

Системата е изградена чрез комбинация от цветни контейнери, целенасочени кампании и работа с домакинствата. Основен партньор на общината е Екобулпак АД, с който се осъществява събирането на отпадъци от опаковки.

Жълтите контейнери тип „Бобър“ се използват за събиране на пластмасови, метални и хартиени отпадъци, като чрез тях се цели значително намаляване на смесения битов отпадък.

Пилотният проект стартира в селата Труд, Трилистник, Скутаре, Войводиново, Маноле и Царацово и отчита отлични резултати – до 98% чистота на събрания отпадък. Именно това дава основание инициативата да бъде разширена към всички населени места в общината.

Освен масовите отпадъци, общината организира и периодични кампании за събиране на опасни битови отпадъци като лекарства, бои и химикали. Първата за 2026 г. се проведе в периода 23 февруари – 10 март.

Изградена е и система за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и на негодни батерии. В допълнение, Община Марица разполага с инсталация за компостиране на биоотпадъци и е определила специални места за растителни отпадъци, като изхвърлянето им в контейнерите за смесен битов отпадък е забранено.

От администрацията напомнят, че гражданите могат да се информират чрез специализирани брошури за видовете отпадъци, както и чрез официалната страница „Екология“, където се публикуват актуални графици и кампании.