Парламентът прие промени в ГПК, които позволяват ранно прекратяване на явно неоснователни искове и ограничават възможностите за съдебен натиск

Журналисти, медии и граждански активисти ще получат по-добра защита срещу т.нар. „дела шамари“ (SLAPP), след като Народното събрание прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), въвеждащи правилата на европейската анти-SLAPP директива.

Новите текстове предвиждат възможност за ранно прекратяване на явно неоснователни искове, по-силни гаранции срещу използването на запори и други обезпечителни мерки като средство за икономически натиск, както и възможност неправителствени организации да подкрепят ответниците чрез представяне на доказателства.

Съществен момент е, че защитата ще обхваща не само трансгранични, но и изцяло национални граждански и търговски дела, което надхвърля минималните изисквания на европейската директива.

Българската анти-SLAPP коалиция, координирана от Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) и Фондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ), приветства приемането на промените. Организациите настояват за законодателни мерки срещу съдебния натиск още от 2023 г., а през 2025 г. създадоха коалиция за защита на свободата на словото и гражданското участие.

Сред посочените от тях примери за съдебен натиск са продължителното запориране на банковите сметки на „Медияпул“ и искът на „Лев инс“ за над 500 000 евро срещу изданието заради публикация на информация от стенограма на заседание на Министерския съвет.

„Приетите законодателни промени са сериозна крачка напред“, коментира адвокат Александър Кашъмов, директор на ПДИ. Той посочва, че следващата стъпка трябва да бъде разширяване на защитата и към наказателни дела за клевета и обида заради публикации, както и към административни производства, използвани за натиск.

От анти-SLAPP коалицията подчертават, че приемането на закона не решава всички проблеми. Предстои да се проследи ефективното прилагане на новите правила от съдилищата и да се търсят допълнителни гаранции срещу злоупотребата със съдебни и административни производства.