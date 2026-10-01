XIII Международен фото салон ПЛОВДИВ 2026 представя изложбата „ИЗБРАНО“

XIII Международен фото салон (МФС) Пловдив 2026 кани всички почитатели на фотографското изкуство на официалното откриване на изложбата „ИЗБРАНО“. Събитието ще се състои на 3 октомври 2026 г. от 17:00 ч. при северния вход на Античния театър в Пловдив.

Изложбата е част от официалната програма на „Есенен салон на изкуствата Пловдив 2026“ и ще може да бъде разгледана от 3 до 26 октомври 2026 г. Осъществява се с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града.

В експозицията са включени над 180 фотографии, 55 от които са дело на български автори. По време на откриването ще бъдат връчени наградите и каталожните албуми на присъстващите участници в тазгодишното издание.

Между 26 май и 6 юни 2026 г. международно жури разгледа и оцени общо 4424 фотографии, състезаващи се в 6 различни раздела. Във финалната селекция на салона бяха допуснати 1188 фотографии на автори от 38 държави, сред които 78 български фотографи с 235 творби.

Журито бе в състав: Председател: Бронуен Касей (EFIAP/d1, PFIAP, HonEFIAP) – Австралия; Членове: Йоанис Ликорис (MFIAP, EFIAP/p, PFIAP, HonEFIAP) – Гърция; Микеле Мачинай (EFIAP/p, ESFIAP) – Италия; Димитрина Андреева (EFIAP) – България; Христо Димитров (AFIAP) – България; Резервен член: Димо Христев (EFIAP/s) – България.

Пътуващата класическа изложба „Избрано“ започва своето гостуване в Музея на фотографията в гр. Казанлък. Откриването там ще се състои на 6 октомври 2026 г. от 18:00 ч., а експозицията ще остане отворена за посетители до 19 октомври 2026 г.

Международният фото салон Пловдив се провежда под патронажа на Международната федерация за фотографско изкуство (FIAP), Национално сдружение фотографска академия (НСФА) „Янка Кюркчиева“, Hellenic Photographic Society (HPS) и с традиционната подкрепа на Община Пловдив, която е #Заедно с нас през всички тези години.

Организаторите изказват искрена благодарност на всички участници, членове на журито и партньори: Община Пловдив, ДАН Травел ЕООД, Фондация „Пловдив 2019“, Комитет „Родолюбие“, ПС Клиник, Фондация „ВиАрт“, PhotoCafe и Travel Tales Award (Италия).