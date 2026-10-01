Безплатна кампания с фокус върху женското здраве в Пловдив

Безплатна кампания с фокус върху женското здраве организира Медицински център “Света Елисавета” – Пловдив, през октомври, който традиционно е посветен на профилактиката на рака на гърдата.



Всяка сряда на месеца предоставяме възможността за:



* БЕЗПЛАТНА ехография на млечни жлези при д-р Атанасиос Субасис – хирург и мамолог.



* БЕЗПЛАТЕН гинекологичен преглед при д-р Радослав Тержуманов – акушер-гинеколог.



Необходимо е предварително записване на час на телефон 032/28-00-54 или 088 238 6426.



Адресът е гр. Пловдив, ул. „Свети Горазд“ 6, етаж 1, а работното време – 08:00 – 18:00 часа.



Инициативата е възможност да се насочи вниманието към профилактиката и ранното откриване на заболяванията на млечната жлеза. Профилактиката трябва да бъде част от нормалната грижа за здравето, а не нещо, което правим, само когато вече имаме оплаквания, напомнят специалистите на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив.



„Профилактичните преглед са начин жените да поемат отговорност за собственото си здраве, а нашето послание към тях е: отделете време за себе си. Не чакайте симптомите. Профилактиката е израз на грижа и зрялост, а ранната диагностика може да промени целия ход на една история“, заявяват организаторите.



Ракът на гърдата продължава да бъде сериозно предизвикателство за медицината, защото е едно от най-честите онкологични заболявания при жените. В същото време ранното му откриване може значително да подобри възможностите за лечение.