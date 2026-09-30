Фенове, футболисти и всички от щаба на футболен клуб Ботев почетоха паметта на убития президент на тима Илиян Филипов пред стадион „Христо Ботев“ тази вечер. Жълто-черните се събраха на централния вход на Колежа, който строителната компания на финансовия благодетел на Ботев изгради, за да запалят свещ, поставят цветя и букети и да се поклонят в знак на почит към Филипов.

Привърженици на „канарчетата“ пяха един от химните на отбора „Не ще умре“, запалили факли. Те изразиха признателност към бизнесмена, който се залови с новия жълто-черен проект и за около година изчисти всички задължения на бившето ръководство на клуба.