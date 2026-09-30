Демерджиев разпореди пълна проверка за сигнали за заплахи срещу Илиян Филипов

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е разпоредил пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи бизнесмен Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното ведомство. От МВР уточняват, че няма информация за заплахи срещу собственикът на PIMK в официалните регистри на МВР.

„По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват. В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година“, се казва в съобщението.