Започва 10-ото юбилейно издание на GuitArt Festival (GuitArt X)

Пловдив става световна китарна столица

Четири дни, четири сцени и виртуози от световна класа – носителят на Latin GRAMMY Яманду Коста, балканската легенда Влатко Стефановски, Мария Каварджикова и виетнамският феномен Ту Ле очакват публиката от 1 до 4 октомври. Билетите са в ограничено количество!

От утре, 1 октомври (четвъртък), Пловдив официално отваря врати за най-мащабния китарен празник в България. Десетото юбилейно издание на GuitArt Festival (GuitArt X) дава старт на четиридневна програма, която обединява световни музикални звезди, театър, танц, визуално изкуство и престижен международен конкурс.

Организаторите напомнят, че местата за част от събитията са ограничени. Всички билети са достъпни онлайн и на касите на Eventim.bg.

Фестивалът GuitArt Festival 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Музикалната калейдоскопична програма по дни:

1 ОКТОМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК) | 19:00 ч. | Първо студио на Радио Пловдив

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ: Среща на Изтока и Запада – Ту Ле & Самуел Соломон Юбилейното издание стартира с изключителен класически концерт. На една сцена се срещат международно признатата виетнамска виртуозка Ту Ле, известна със своята дълбока емоционалност и ненадмината техника, и талантливият български китарист и педагог Самуел Соломон. Двамата артисти ще преплитат културни традиции и различни музикални перспективи в един незабравим диалог на шест струни.

2 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК) | 19:00 ч. | Държавен куклен театър – Пловдив

ТЕАТЪР, МУЗИКА И ЖИВОПИС: Мултимедиен спектакъл „Тя помни“ Единствено по рода си сценично изживяване, което заличава границите между изкуствата. Обичаната актриса Мария Каварджикова води зрителите през трогателна история за любовта и човешката памет със своя емблематичен глас. Музикалният пулс е поверен на пламенните Del Padre, а в реално време пред очите на публиката историята оживява чрез съвременен танц и живопис на живо върху платното на художник.

3 ОКТОМВРИ (СЪБОТА) | 20:00 ч. | Открита сцена „Малките конюшни на Царя“

КОНЦЕРТ ПОД ЗВЕЗДИТЕ: Влатко Стефановски Трио

Съботната вечер е запазена за балканската китарна легенда и съосновател на култовата група „Леб и сол“ – Влатко Стефановски. В интимната атмосфера на „Малките конюшни на Царя“, той и неговото трио ще взривят публиката с експлозивна смесица от рок, джаз, блус и автентични фолклорни неравноделни ритми.

„Гостуването на Влатко е естествена среща между балканската душа и съвременното световно звучене – концерт без дистанция, който не бива да се пропуска“, споделя артистичният директор Христо Коликов.

4 ОКТОМВРИ (NEDЕЛЯ) | 19:00 ч. | Дом на културата „Борис Христов“

ГАЛА ЗАКРИВАНЕ: Носителят на Latin GRAMMY Яманду Коста (Yamandu Costa) Грандиозната кулминация на GuitArt X! На пловдивска сцена пристига бразилският феномен Яманду Коста – един от най-големите съвременни майстори на 7-струнната китара. В рамките на голямото си европейско турне (между участия в Монпелие и Париж), Коста ще представи магнетично шоу, съчетаващо choro, samba и música gaúcha с оркестрова дълбочина и виртуозна импровизация.

Специален акцент: Преди концерта ще се състои официалното церемониално награждаване на лауреатите от международния конкурс International GuitArt Competition 2026.

Осигурете своето място отрано!

Освен концертите, GuitArt Festival 2026 включва майсторски класове, работилници и изложение на световни и български лютиери.

Дата на провеждане: 1 – 4 октомври 2026 г.

Локация: гр. Пловдив (Първо студио на Радио Пловдив, Държавен куклен театър, „Малките конюшни на Царя“, Дом на културата „Борис Христов“)

Билети: Всички категории билети и събития са достъпни в мрежата на Eventim.bg, както и на място преди концертите при наличие на свободни места.