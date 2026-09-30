Предстои тест на сирените

Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията на: градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора и в общинските центрове в тези области; общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“; в интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване, че на 1 октомври от 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.

Припомняме, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври – в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.