Фенове на Ботев ще се съберат тази вечер пред стадион „Христо Ботев“, построен от строителната компания на убития тази нощ президент на клуба Илиян Филипов. Жълто-черните привърженици се събират пред Колежа в памет на покойния финансов благодетел на клуба, като събитието е насрочено точно за 19.12ч. Призивът идва от Обединени фракции Bultras, които призоваха феновете на Ботев (Пловдив) да се съберат днес пред централния вход на спортното съоръжение, за да почитат Филипов.

Именно от стадион „Христо Ботев“ собственикът на PIMK се е отправил към квартал Смирненски, където е намерил смъртта си. Той бе застрелян с куршум в главата от неизвестен нападател в свой имот в район Западен, в който обаче не се намира личния му дом.