Фестивал на женското здраве събира в Пловдив над 50 събития

Пловдивски Културен Институт ще се превърне на 10 и 11 октомври в пространство за срещи, знания, движение, творчество и споделено преживяване по време на второто издание на Фестивала на женското здраве.

След успешното първо издание през 2025 г., фестивалът се завръща с още по-богата програма и полезни акценти. В рамките на два дни посетителите ще могат да избират между над 50 лекции, практически занимания, двигателни и творчески активности, разпределени в пет тематични зони.

Фестивалът поставя във фокуса си разбирането, че женското здраве е цялостен процес, който включва не само физическото състояние, но и психиката, емоциите, отношенията, начина на живот, движението, храненето и отношението към самата себе си.

Сред акцентите в лекционната програма са теми като „Как отношението към нас самите влияе на връзките ни“, „Умението да се заявиш – комуникация и език на тялото“, „Красота, идентичност и психофизиология“, „От режим на стрес към спокойствие и яснота“ и „Женските енергийни принципи за успех и професионална реализация“ и други.

Посетителите ще могат да чуят и дискусии за храненето и отношението към тялото, кожата като отражение на вътрешния баланс, женската сила и древните традиции, както и за личния стил като продължение на идентичността.

Особено интересни са темите, свързани с различните периоди от живота на жената – включително движението и развитието на бебето, йога за бременни, практики за майки и деца и подходи за по-добра връзка със собственото тяло.

Сред лекторите са популярни имена, които допринасят за качеството и цветността на събитието със своите знания и споделена опитност.

Една от отличителните черти на фестивала е възможността жените не просто да получат информация, а да я преживеят чрез движение, практика, творчество и лично общуване, както и да открият нови приятелства в подкрепяща среда.

В програмата са включени разнообразни активности – танци, йога, гимнастика, духовни практики и други, както и подходящи занимания за деца.

Творческата зона също предлага различен поглед към грижата за себе си – рисуване върху платнени чанти, създаване на ароматна декорация за дома, творческо себеизразяване и практическа работилница по метода КонМари.

Фестивалът не разделя жената на отделни роли – професионалист, партньор, майка, дъщеря, приятелка, а цели да свърже и създаде пространство за всяка жена – независимо от възрастта, професията и житейския етап.

Как да се грижим за себе си, докато се грижим за другите?

Как да поставяме граници и да заявяваме себе си?

Как отношението към собственото ни тяло влияе върху начина, по който живеем и общуваме?

Как да запазим връзката със себе си в динамиката на ежедневието?

Как движението, храната, творчеството и осъзнатостта могат да бъдат част от ежедневната грижа?

Това са само част от въпросите, които ще бъдат поставени по време на двата фестивални дни.

Паралелно с лекциите и практиките посетителите ще могат да разгледат специално подбрана изложбена зона с брандове, експерти и организации, свързани със здравословния и осъзнат начин на живот.

Така фестивалът събира на едно място знание, практика, движение, творчество, грижа и възможност за среща с хора и организации, които споделят общата мисия за по-здравословен, осъзнат и хармоничен начин на живот.

Очакват ни два дни с вдъхновяващи срещи, ценни теми, полезни практики, много емоции, изненади и усещане за общност, в която всяка жена може да открие нещо за себе си.“, споделят организаторите.

Пълната програма: https://pki.bg/events/women-fest2/

FB: https://www.facebook.com/events/1306472518212372/

IG: plovdiv_art_center

Място: Пловдивски Културен Институт, ул. „Иван Перпелиев“ №5

Дата: 10–11 октомври 2026 г.