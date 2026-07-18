Синоптици предупреждават за рязко влошаване на времето между 21 и 24 юли с гръмотевични бури, проливни валежи и риск от локални наводнения. За кои райони на България ще има най-голяма опасност, ще стане ясно с наближаването на периода

След няколко дни с екстремно високи температури над Балканите се очаква рязка промяна на времето. Според прогнозата на Meteo Balkans в периода 21–24 юли през полуострова ще премине бавноподвижен студен атмосферен фронт, който ще създаде условия за интензивни валежи, гръмотевични бури, градушки и риск от локални наводнения. Засега прогнозата е за Балканския полуостров като цяло, а дали Пловдив ще попадне сред най-засегнатите райони ще покаже развитието на моделите през следващите дни.

От метеорологичната платформа обясняват, че Балканите ще попаднат в преходна зона между по-хладна въздушна маса, свързана със студения фронт, и устойчив антициклон над южните части на полуострова и Източното Средиземноморие. Именно това ще забави движението на фронталната система и ще доведе до продължителна атмосферна нестабилност.

Според анализа високите температури, повишеното влагосъдържание на въздуха и значителната конвективна енергия ще създадат благоприятни условия за развитие на силни гръмотевични бури. На места те могат да бъдат придружени от проливни валежи, едра градушка и силни пориви на вятъра.

Синоптиците предупреждават, че при подходящи условия във височина е възможно да се активизират процеси на фронтогенеза и циклогенеза, което би могло да доведе до образуването на циклонални центрове. При подобна синоптична обстановка валежната активност може да се задържи в продължение на няколко денонощия и да увеличи риска от екстремни количества валежи.

Метеоролозите посочват още, че очакваното силно вертикално срязване на вятъра над България е предпоставка отделните гръмотевични клетки да се организират в по-мащабни и дълготрайни конвективни системи, включително суперклетки и шквалови линии.

Засега прогнозата е за целия Балкански полуостров. Дали и в каква степен Пловдив ще попадне сред най-засегнатите райони, ще стане ясно с по-детайлните регионални прогнози в следващите дни.