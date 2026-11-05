Разследват пожар, изпепелил автомобил в Кършияка

Разследващи от Трето РУ изясняват причините за възникнал пожар с материални щети в Пловдив. Сигналът за обхванат в пламъци гараж на адрес в квартал „Кършияка“ е получен около 19.20 ч. снощи на тел. 112. Огънят, който е засегнал и фасадата на съседна сграда, веднага бил потушен от пристигналия противопожарен екип.

При оглед на местопроизшествието е установено, че в гаражното помещение напълно е изгорял паркирания хибриден лек автомобил „Хюндай“. По първоначални данни запалването не е предизвикано умишлено, а най-вероятно е в резултат на късо съединение.

Разследват пожар, изпепелил автомобил в КършиякаРаботата по образуваното досъдебно производство продължава.