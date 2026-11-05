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Арестуваха шофьор за хулиганска проява на „Кукленско шосе“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:56ч, четвъртък, 5 ноември, 2026
0 119 Преди по-малко от минута

Шофьор бе задържан след проявена агресия на пътя.

Около 13.40 ч. във вторник патрул на Първо РУ реагирал на сигнал от тел. 112 за конфликтна ситуация на бул. „Кукленско шосе“ в областния град. Според информацията мъж бил слязъл от автомобила си, нахвърлил се с обиди и заплахи към друг по-млад водач и с удар с ръка счупил предно ляво стъкло на колата му.

Извършителят, на 53 години, е отведен за едно денонощие в полицейския арест. Срещу него се води бързо производство по чл. 325, ал. 1, т. 3 от НК.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:56ч, четвъртък, 5 ноември, 2026
0 119 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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