Арестуваха шофьор за хулиганска проява на „Кукленско шосе“

Шофьор бе задържан след проявена агресия на пътя.

Около 13.40 ч. във вторник патрул на Първо РУ реагирал на сигнал от тел. 112 за конфликтна ситуация на бул. „Кукленско шосе“ в областния град. Според информацията мъж бил слязъл от автомобила си, нахвърлил се с обиди и заплахи към друг по-млад водач и с удар с ръка счупил предно ляво стъкло на колата му.

Извършителят, на 53 години, е отведен за едно денонощие в полицейския арест. Срещу него се води бързо производство по чл. 325, ал. 1, т. 3 от НК.