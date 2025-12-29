Времето в Пловдив на 29 декември 2025 г.

В Пловдив на 29 декември се очаква типично зимно време за края на годината. Минималните температури ще са около 0°С, а максималните – между 6° и 8°С. Облачността ще бъде променлива, с вероятност за ниска облачност и мъгли в сутрешните часове, особено в ниските части на града.

Валежи не се очакват, а вероятността за сняг в равнинната част остава ниска.

Жълт код за силен вятър в Пловдивска област на 29 декември

За 29 декември 2025 г. е издаден жълт код за силен вятър за части от Пловдивска област, показват предупрежденията на НИМХ. Предупрежденията са изготвени по стандартните прагови стойности и не са допълнително прецизирани за всяка отделна община.

Очаква се силен вятър със средна скорост между 14 и 19 m/s (50–69 km/h), като на места са възможни и пориви до 24 m/s (около 90 km/h).

Жълт код за вятър е в сила за следните общини:

Карлово

Хисаря

Калояново

Родопи

Съединение

Сопот

Стамболийски

Перущица

Кричим

За останалите общини в областта – включително Пловдив, Асеновград, Куклен, Марица, Раковски, Първомай, Садово, Брезово и Лъки – към момента не са обявени предупреждения за опасни метеорологични явления.

От НИМХ и местните власти напомнят гражданите да бъдат внимателни при силен вятър, да обезопасят незакрепени предмети и да избягват паркиране в близост до дървета и електропроводи.

Снимка: Plamen Denchev