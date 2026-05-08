Пловдив и Giro d’Italia: всичко важно на едно място

Грандиозен старт на Giro d’Italia в България – спечели велосипед и чуй легендите на БГ рока на Античния театър в Пловдив

Целият свят е отправил поглед към България. Едно от най-престижните спортни събития на планетата – колоездачната обиколка на Италия Giro d’Italia – официално гостува у нас за своите стартови три етапа. България има честта да бъде домакин на Grande Partenza (Голямото начало), което се случва извън границите на Италия едва за 16-и път в дългогодишната история на състезанието!

Зрелищно откриване в Бургас даде старт на 109-ото издание на Giro-то. Всички 23 отбора бяха представени на тържествена церемония в Летния театър, а кулминацията бе появата на легендарната купа Trofeo Senza Fine (Трофеят без край). Неин впечатляващ модел вече грее като градска инсталация на кръговото кръстовище до Водната палата в Пловдив.

Маршрутът

Grande Partenza Bulgaria ще премине през страната в три вълнуващи етапа, в които най-добрите колоездачи ще се борят за емблематичната „розова фланелка“ (maglia rosa):

Етап 1 (8 май): Несебър → Бургас (147 км) – Старт в 13:00 ч.

Етап 2 (9 май): Бургас → Велико Търново (221 км)

Етап 3 (10 май): Пловдив → София (175 км) – Старт от Пловдив в 13:00 ч.

След тези три дни надпреварата се завръща в родината си, за да завърши на 31 май в Рим след общо 21 изтощителни етапа.

Пловдив празнува с рок музика в антична атмосфера

На 10 май 2026 г. Пловдив ще се превърне в сцена на световния колоездачен елит. По този повод Община Пловдив и фондация „Пловдив 2019“ са подготвили специална празнична програма:

Кулминацията е концертът „Големите БГ рок гласове“

В 12:30 ч. на Античния театър ще започне грандиозен концерт със свободен вход (до изчерпване на местата). На сцената ще излязат:

Музикантите от група „Фондация“ : Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански.

: Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански. Легендарните гласове: Звезди (Ахат), Наско (Б.Т.Р.), Валди Тотев (Щурците) и победителят от X Factor Славин Славчев .

и победителят от X Factor . Талантите от музикална школа „Арт Войс център“ с ръководител Руми Иванова.

Градска атмосфера и подготовка

Градът вече е преобразен – Античният театър, Римският стадион и къщите в Стария град блестят с концептуално розово осветление. Розови чадъри посрещат гостите по Главната улица, а на 9 май на пл. „Централен“ ще се състои мащабно Warm-up парти с DJ сцена.

Програма за 10 май (Неделя)

12:00 ч. – Градско шествие с музиканти и артисти от Римския стадион по ул. „Княз Александър Батенберг“ към пл. „Централен“.

– Градско шествие с музиканти и артисти от Римския стадион по ул. „Княз Александър Батенберг“ към пл. „Централен“. 12:30 ч. – Начало на концерта на „Фондацията“ в Античния театър.

– Начало на концерта на „Фондацията“ в Античния театър. 13:00 ч. – ОФИЦИАЛЕН СТАРТ на Етап 3 от Giro d’Italia на площад „Централен“.

– на Етап 3 от Giro d’Italia на площад „Централен“. Минути след старта на Giro-то – Откриване на Велосезон 2026 в Пловдив.

Велошествие за всички

Включете се в масовото велошествие от пл. „Централен“ до спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“. Всеки регистриран участник има шанс да спечели един от 17 нови велосипеда и много други награди.

Регистрация: Запишете се на www.velo-plovdiv.eu (формата е в дъното на страницата).

Важна информация за гражданите

Ограничения в движението

За осигуряване на трасето, на 10 май (неделя) между 05:00 и 14:30 ч. ще бъдат затворени следните участъци:

Бул. „Цар Борис III Обединител“ (от бул. „Христо Ботев“ до бул. „България“);

(от бул. „Христо Ботев“ до бул. „България“); Бул. „България“ (от бул. „Цар Борис III Обединител“ до колелото на Път II-86);

(от бул. „Цар Борис III Обединител“ до колелото на Път II-86); Ул. „Иван Вазов“ (от пл. „Централен“ до колелото на бул. „Руски“);

(от пл. „Централен“ до колелото на бул. „Руски“); Ул. „Авксентий Велешки“ (от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Булаир“);

(от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Булаир“); Ул. „Булаир“ (от ул. „Авксентий Велешки“ до ул. „Цар Асен“);

(от ул. „Авксентий Велешки“ до ул. „Цар Асен“); Ул. „Цар Асен“ (от ул. „Булаир“ до ул. „Цанко Дюстабанов“);

(от ул. „Булаир“ до ул. „Цанко Дюстабанов“); Ул. „Цанко Дюстабанов“ (от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Цар Асен“).

Всички пресичащи ги улици също ще бъдат блокирани в зоната на кръстовищата.

Медицинско обезпечаване

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълно медицинско покритие за събитието. Най-голямото лечебно заведение в Южна България е в пълна готовност за координация и бърза реакция по време на престижния старт.

Пловдив отново доказва, че е град с душа и неспираща енергия. Запазете датата и станете част от историята на световното колоездене!