От малкия град до цялата страна: историята на един бранд, изграден със система, а не с обещания

Не всеки успешен бизнес започва от столицата. Понякога началото е в малък град – с по-малко възможности, но с повече ясна посока. Така тръгва и G Point, бранд, който днес има присъствие в цялата страна, но започва с една идея и много последователност. Зад него стои д-р Лилия Гюдюлева. Тя е лекар и предприемач, за която успехът никога не е бил въпрос на място, а на подход.

Д-р Гюдюлева, как започна всичко?

Започнахме в Казанлък, моят роден град, без шум и без големи очаквания отвън. Но с много ясна идея какво искаме да изградим. За мен от самото начало беше важно да не създаваме просто услуга, а нещо устойчиво. Защото истината е проста – красотата не е обещание. Тя е процес.

Какво ви даде този старт извън големия град?

Основното ключово качество на успеха е дисциплината. В малкия град няма как да разчиташ на реклама или на поток от хора. Там се работи с доверие – бавно и честно. Ако сбъркаш, се разбира. Ако си последователен – също. Това ни научи да не правим компромиси. Тествахме в реална среда, кое и в каква комбинация дава резултат базирайки се на дългогодишният ни опит.

Кое беше най-трудното в началото?

Имахме много трудности, част от тях се превърнаха и в най-големите ни уроци. Най-предизвикателно, бих могла да кажа, беше да убедим хората, че могат да получат качество, без да пътуват до голям град. Доверието се печели трудно. Но когато резултатите са реални, хората започват да се връщат – и да водят други със себе си.

Как един локален бизнес прераства в бранд с национално присъствие?

С визия, постоянство и със структура. Качеството не се обещава. То се управлява чрез система. Когато имаш ясни стандарти и контрол, можеш да ги приложиш навсякъде. Така растежът не е хаотичен, а устойчив.

Какво означава „система“ във вашата работа?

Това означава, че всяка процедура следва точни стъпки, всеки специалист е обучен по един и същ стандарт, а резултатът е предвидим. Защото услугата не е процедура. Тя е процес. И този процес трябва да бъде стабилен и лесно повторяем.

Как се вписва този модел в град като Пловдив?

Пловдив е много добър пример. Това е град с усет към качеството. Хората тук избират внимателно. Те търсят сигурност и спокойствие. И точно това е нашият модел – да дадем предвидим резултат, без излишни обещания.

Какво търсят клиентите днес?

Клиентите винаги търсят резултат, но все по-често спокойствието е чувството, което ги връща при нас отново и отново . Хората искат да знаят, че са на правилното място. Че няма да експериментират с кожата си. Че някой носи отговорност за резултата. В крайна сметка грижата е отношение и нашият екип се стреми това да се усеща.

Как задържате качеството при растеж?

Като не правим компромиси. Растежът има смисъл само ако качеството расте заедно с него. Това означава постоянно обучение и ясни правила. Не бързаме на всяка цена – важно е да сме стабилни.

Какво предлага G Point като място за работа?

Сигурност. В този бранш това не е даденост. При нас има структура, обучение и възможност за развитие. Хората знаят какво се очаква от тях и как могат да растат. Това създава спокойствие и за екипа.

Как виждате бъдещето на този тип услуги?

Пазарът ще се подреди около брандове, които дават сигурност. Хората вече избират по-внимателно. И това означава, че ще останат тези, които работят със система и резултати, не с обещания.