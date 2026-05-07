Томбола с 20 велосипеда очаква участниците във велошествието след старта на Giro d’Italia в Пловдив

Записването вече е отворено

20 чисто нови велосипеда ще бъдат раздадени на късметлии след голямото велошествие, което ще се проведе в Пловдив покрай официалния старт на третия етап от Giro d’Italia.

Томболата ще се проведе в неделя следобед пред спортната зала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а условието за участие е желаещите да се включат в масовото велошествие, с което символично ще бъде открит велосезонът под тепетата.

Организаторите от Община Пловдив и Фондация „Пловдив 2019“ приканват всички пловдивчани и гости на града да се включат със свои велосипеди. Сборният пункт е площадът пред Епископската базилика.

Всеки участник ще получи номер за томболата, а наградите – 20 велосипеда, произведени от пловдивска фирма, ще бъдат изтеглени на финала на маршрута. Освен това са подготвени още спортни игри и изненади от партньорите на събитието.

Колоната ще потегли веднага след официалния старт на Джирото и ще премине по бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „България“, преди да финишира пред спортната зала на университета.

Записването за велошествието е отворено онлайн чрез сайта velo-plovdiv.eu или на място на 10 май от 11:00 часа пред Епископската базилика.

Покрай Giro d’Italia в Пловдив са планирани още редица събития, сред които празнично шествие от Римски стадион, концерт на Фондацията на Античен театър и фестивалът „Вино и гурме“ в Стария град. Подробности четете в статията Тази седмица Пловдив посреща Giro d’Italia 2026 с рок концерт, шествия и светлинно шоу.

Вижте пълната програма за Джиро д’Италия 2026 в Пловдив.

Снимка: Facebook-Велоеволюция/Radost Marinova,