Свами Тиртха пристига в Пловдив за премиерата на филма“Преди изгрева“

В кино „Лъки“ в Пловдив на 18 май, от 18:30 ч. ще се състои премиерата на новия 55-минутен филм на журналиста, продуцент и автор на книги Георги Тошев „Преди изгрева“ за историята на философа, духовен учител и писател Свами Тиртха, известен като автор на „Черната книга“. Книгата, която бе представена в Пловдив през февруари миналата година, е част от неговото учение, свързано с бхакти йога и идеята за дълбока лична трансформация чрез осъзнатост, служене и вътрешна дисциплина. В нея той той споделя размисли върху вътрешния път, съмнението, егото и процеса на духовно пробуждане.

След прожекцията публиката ще има възможност за специална среща и разговор с Георги Тошев и Свами Тиртха – шанс да се срещне не само с героя на филма, но и с живия човек и неговото учение.

Новият документален филм „Преди изгрева“ е въздействащ и интимен разказ за живота на Свами Тиртха и духовното му пътешествие – от академичната среда в Унгария до избора да се посвети на духовна практика и учителство. Това е история за човек, който напуска сигурността на университетската кариера в Печ по време на зрелия социализъм, воден от вътрешно усещане, че истинското познание се намира отвъд идеологическите и социалните рамки.

„Преди изгрева“ е покана към зрителя да се вгледа навътре, да постави под въпрос очевидното и да си позволи най-важното – да потърси собствената си светлина.

Свами Тиртха е роден през 1959 г. Завършва Колеж по външна търговия, изучавайки английски, руски, японски и санскрит. Основава Ведическо училище „Изгрев“ през 1996 г. за провеждане на курсове по Ведическа култура. Изнася лекции по индология и санскрит в университета в гр. Печ, Унгария, в продължение на 15 години. Главен редактор на духовното списание „Раковина“, издавано над 30 години. Автор на духовна литература, включително „Оста на живота“ и „Черната книга- медитации за всеки ден „, Свами Тиртха работи активно с Фондация „Калпатару“ за популяризиране на Ведическото знание.

Като млад Свами Тиртха се стреми да разбере света не само чрез рационалното знание, а чрез по-дълбоко вътрешно преживяване на реалността. Постепенно този стремеж го отвежда до решението да се посвети на аскетизъм и духовна практика. В този процес се оформя неговият път като Свами Тиртха – духовен учител, който споделя знание не чрез догма, а чрез личен пример, диалог и присъствие. Неговото учение, основано на принципите на бхакти йога, достига до хора от различни култури и държави, които в него откриват тих, но дълбоко въздействащ водач.

Филмът, посветен на него, е създаден от силен творчески екип. Сценарист е Георги Тошев, режисьор е Ема Константинова, оператор – Стефан Н. Щерев, а продуцент е Фондация „Калпатару“. Заедно те изграждат не просто биографичен портрет, а медитативно кинопреживяване, което поставя зрителя в пространството на въпроса, а не на готовия отговор.

„Преди изгрева“ не разказва един живот като завършена история, а като процес на непрекъснато вътрешно пробуждане, онзи почти незабележим момент, в който човек започва да чува себе си по-ясно от света около него.

ПРОЖЕКЦИИ:

• 18 май, 18:30 ч. – кино Lucky Дом на киното в Пловдив

• 19 май, 18:00 ч. – кино „Одеон“ в София

• 20 май, 18:00 ч. – кино „Одеон“ в София

Билети: на касата на Lucky Дом на киното или https://t.ly/izgrev_plovdiv

Билети: на касата на кино „Одеон“ или https://epaygo.bg/3609051671

Фотокредит: Стефан Н. Щерев