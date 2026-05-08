Театър на сенките от Скопие гостува в Пловдив 

През месец май Пловдив отново ще бъде домакин на Фестивала на Театъра на сенките. Тази година той е под знака на експеримента. Традицията на древното сценично изкуство от Изтока ще се срещне с иновациите, модерните технологии и AI, които навлизат смело и в света на изкуството.

За първи път тази година в рамките на Фестивала пловдивската публика ще види спектакъл от Театъра на сенките на артисти от Северна Македония. Това е дебютен гастрол в града под тепетата на театър „Сенки и облаци“ от Скопие. Трупата на доайена и основател на формацията Круме Стефановски ще представи постановката „Сватби на животни и неща“. Тя е по едноименната книга на носителя на „Букър“ Георги Господинов и дъщеря му Рая. Представлението ще бъде на 14 май от 11.00 часа в Дома на науката и техниката на ул. „Гладстон“ 1.

Българското участие във Фестивала на Театъра на сенките е на артистите от група „Куклен театър и анимация“ на режисьора Сребра Илчевска. Те ще представят „Цветна бъркотия“ – иновативен спектакъл с модерен прочит на авторската приказка на Евгения Войнова. Публиката може да види представлението на 15 май от 15.30 часа на сцената на НЧ „Проф. Кирил Дженев – 2018“.

Кръгла маса на тема: „Вдъхновение или заплаха за театъра е AI“ ще събере на дискусия артисти, преподаватели, преводачи, творци и младежи с интереси и опит в театралния жанр. Тя ще се проведе на 15 май от 11.00 часа в Конферентната зала на Центъра за професионално обучение към „Интелект КООП“.

Срещата е отворена за всички, които са изкушени от темата и желаят да се включат, приканват организаторите от Сдружение „АртеВизия“.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по проект „Театърът на сенките – Експериментът. Традиция с иновации“ и е част от Културния календар на града за 2016 година.

Всички прояви са с вход свободен!