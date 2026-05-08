Пловдив стартира MOVE Month

През май и юни Пловдив ще се превърне в сцена за движение, спорт, здраве, култура и активен градски живот чрез инициативата MOVE Month – „Месец на движението“, координирана от БГ Бъди активен в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.

“Месецът на движението” обединява серия от събития, които насърчават активния начин на живот и показват как градските пространства могат да се превърнат в места за спорт, срещи, култура и общност. В инициативите ще се включат спортни клубове, училища, институции, млади хора, граждански организации и партньори от различни сектори.

Сред акцентите в програмата са Национални олимпийски игри за учители, която ще се проведе на 13 май в Младежки център Пловдив, и ще събере над 140 учители от България, Румъния и Сърбия, както и дискусията „Здравно образование – крос-секторен успех“ на 14 май в ДК „Борис Христов“, която ще постави въпроса за разпределение на отговорностите между институциите и нивата на управление във връзка със здравното образование. Поканени за участие са експерти, представители на институции и организации, университети, работещи в сферата на общественото здраве и образованието.

„MOVE Month е повече от серия събития – това е обща градска кампания, която показва как спортът, културата и активният начин на живот могат да направят Пловдив по-здрав, по-свързан и по-активен град“, споделят организаторите от БГ Бъди активен. През май в различни паркове на Пловдив ще се проведе и серията „Спорт за всички в града“ – отворени събития, които ще комбинират спортни активности, културни преживявания и гражданско участие. Форматът включва безплатни тренировки и демонстрации, мобилна библиотека за размяна на книги и четене на живо, активности за зелено образование и специална зона „Активни граждани“, посветена на нуждата от места за спорт и развлечение за младите хора. Основен акцент ще бъдат пространствата за момичета и правилното „поставяне“ на жените и момичетата в контекста на града така, че да имат достъп до безопасни пространства за социализация и спорт.

В рамките на събитията ще се проведат анонимни интервюта и допитвания сред младите жени на тема достъпни, безопасни и привлекателни места за спорт и движение в града. Целта е да бъдат събрани мнения, идеи и реални нужди, които да подпомогнат създаването на по-включващи градски пространства и политики за активен начин на живот и ефективни решения и подобрения.

Финалът на MOVE Month ще бъде на 13 юни с официалното откриване на MOVE GAME – активно градско пространство на Гребната база в Пловдив. “MOVE GAME e иновативно решение за активиране на градската среда, което съчетава движение, учене и социално взаимодействие, адаптирайки се към съвременния начин на живот и нуждите на младите хора.”, казва Румяна Киризиева от екипа на БГ Бъди активен -”Проектът използва игрови елементи и placemaking подходи, за да насърчи движението и взаимодействието в градска среда,а в момента сме в процес на изрисуване с художник-артист на самата игрова зона. Важно да отбележим е, че преди да се стигне до изработката, въвлякохме младите хора в процеса по създаване и ко-дизайн на пространството”.

Програма:

13 май – Национални олимпийски игри за учители | Младежки център Пловдив

14 май – Дискусия „Здравно образование – крос-секторен успех“ | ДК „Борис Христов“

16 май – „ Активни уикенди в парка – Култура, отворени тренировки и активности за всички възрасти” | парк „Бели брези“

23 май – „ Активни уикенди в парка – Култура, отворени тренировки и активности за всички възрасти” | парк „Гарнизонна фурна“

30 май – „ Активни уикенди в парка – Култура, отворени тренировки и активности за всички възрасти” | Цар-Симеонова градина

13 юни – Откриване на MOVE GAME | Гребна база Пловдив

Повече информация и актуални новини за събитията ще бъдат публикувани в каналите на БГ Бъди активен.