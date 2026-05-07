По следите на древния Тримонциум – римското наследство на Пловдив



Майската неделя се оказа един от най-подходящите дни да се разходим из древния Тримонциум и да открием най-важните места и останки от сгради от онова време. Наш гид в обиколката беше Илия от Сдружение 365, а негов помощник в организацията на групата от близо 50 души – Ади.

Пловдив става част от Римската империя през 46 г., когато император Клавдий обособява провинция Тракия. По това време градът е избран за митрополия и важен административен център на областта, което поставя началото на истински разцвет, белязан от бурно строителство на обществени сгради, инфраструктура и представителни пространства. Този възход приключва драматично през 251 г. с нашествието на готите, когато градът е опожарен, разрушен и голяма част от населението му е избито. Едва в средата на IV век местните успяват постепенно да възродят селището, а за край на римското влияние по тези земи се приема IX век с поетапното разширение на Първото българско царство.

Стартирахме тура си от западната част на Пловдивския форум до Централна поща – единствен по рода си в България, с история, която започва още от времето на траките. Тази зона е разкрита през 2019 г., а в миналото тук са се намирали търговски помещения. В северната част на комплекса пък са били разположени едни от най-важните обществени сгради на античния град. Лесно може да се ориентираме къде е била Библиотеката, изградена вероятно през II век и използвана и като културен център. Малко по-късно в маршрута си достигаме и до Одеона, който първоначално е функционирал като закрита сграда на Градския съвет, а през IV век е преустроен в открит театър. Днес можем да видим реконструкцията му от 80-те години на миналия век.

Разходката ни отвежда и до Епископска базилика на Филипопол и историята за единствената по рода си синагога на Балканите, от която днес, за съжаление, не е останала следа…

