Кабинетът „Радев“ влиза в парламента с обещания за овладяване на цените

Часове преди гласуването на новото редовно правителство в парламента, кандидатът за премиер Румен Радев и част от номинираните министри очертаха приоритетите на бъдещия кабинет. Основните акценти – овладяване на цените, справяне с дефицита и ускоряване на работата по Плана за възстановяване.

На влизане в Народното събрание лидерът на „Прогресивна България“ заяви, че още в понеделник ще бъдат внесени законодателни промени за по-строг контрол върху цените.

„Сред първите задачи са галопиращите цени, инфлацията, рекордният дефицит, новият състав на Висшия съдебен съвет и Плана за възстановяване и устойчивост“, посочи Румен Радев.

Кандидатът за вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев заяви, че първо трябва да бъде направена реална оценка на състоянието на държавните финанси, преди да се решава кога ще бъде внесен бюджетът.

Борбата с високите цени беше изведена като централен приоритет и от предложения за икономически министър Александър Пулев.

„Ще съдим по делата“, коментираха и от опозицията. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев призова новото управление да бъде оценявано по резултатите, а не предварително.

От „Да, България“ обявиха, че в състава на кабинета виждат както професионалисти, така и „подозрения за влияние на икономически кръгове“. Според Ивайло Мирчев в правителството личат и фигури, близки до „Има такъв народ“, въпреки че партията не е част от парламента.

Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков заяви, че формацията ще следи внимателно дали кабинетът ще изпълнява заявените приоритети и ангажименти.

От „Възраждане“ пък коментираха, че съставът на кабинета не ги изненадва, определяйки го като смесица от хора от различни политически и институционални среди.

Очаква се още днес Народното събрание да гласува структурата и състава на кабинета „Радев“, с което България да получи редовно правителство след близо три месеца служебно управление.