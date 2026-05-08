Събор „Прослав“ затваря улица в квартала тази събота

Движението на моторни превозни средства по ул. „Елин Пелин“ в кв. „Прослав“, в участъка от ул. „Вяра“ до ул. ,,Битоля“, ще бъде спряно тази събота, 9 май, от 8 ч. до 23.30 ч. заради провеждането на събор „Прослав“ пее и танцува“, информират от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Маршрутите на автобусни линии №6, 15, 24 и 222 от вътрешноградския транспорт се променят както следва:

Посока: Север – Ю г – улица „Борис Петров“- спирка №179 – ул. „Борис Петров“ ляв завой по ул. ,,Елена“ ,спирка № 180 ОУ ,,Тодор Каблешков“, спирка № 486- ул. „Елин Пелин 1“ последна -старото обръщало.