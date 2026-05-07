Пловдивският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишната Д. Г. в Първомай. Магистратите оставиха в сила определението на Окръжния съд, с което бе отказано искането му за по-лека мярка – „домашен арест“.

Срещу него е повдигнато обвинение, че на 18 август 2025 г. умишлено е умъртвил с нож жената в дома ѝ в Първомай.

Междувременно прокуратурата е прецизирала обвинението, като от 10 февруари 2026 г. деянието вече е квалифицирано като предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. За подобно престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Апелативните съдии приемат, че към момента са събрани достатъчно доказателства, които подкрепят обоснованото предположение, че именно обвиняемият е извършителят. Според съда са налице и двата квалифициращи признака – предумишленост и особена жестокост, както и „забележително висока степен на обществена опасност“ както на деянието, така и на самия обвиняем.

В мотивите си съдът подчертава „стриктното придържане към начертания план“, „непоколебимостта“ и „високото хладнокръвие“, проявени при извършването на престъплението. Магистратите отбелязват и липсата на какъвто и да е „извиним повод“ за действията му.

Съдебният състав приема, че при по-лека мярка съществува реална опасност Цветанов да се укрие или да извърши друго престъпление. Според съда продължителността на задържането му до момента не е прекомерна, тъй като за подобно обвинение Наказателният кодекс допуска арест до година и половина в досъдебната фаза.

По отношение на здравословното му състояние апелативните съдии са преценили, че то е съвместимо с условията в ареста. В определението се посочва, че депресивното му разстройство може да бъде медикаментозно овладявано. Твърденията на защитата, че предписаното лечение не се прилага в ареста, следва да бъдат проверени от прокуратурата, като съдът е дал изрични указания в тази посока.

Припомняме, че при предходното разглеждане на мярката обвиняемият отрече да е извършил убийството и заяви пред съда: „Не съм извършвал нищо“.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за невинен до приключване на наказателното производство с влязла в сила присъда.