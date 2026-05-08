Беседа за Априлското въстание в Пловдив

Среща с проф. Атанас Семов – член-кореспондент на БАН, ще се проведе на 12 май от 17:30 часа в залата на Военния клуб в Пловдив.

Събитието се организира от Военен клуб – Пловдив по инициатива на Пловдивския общински комитет „Васил Левски“ и е част от програмата за отбелязване на 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Беседа, филм и представяне на книга

По време на срещата проф. Семов ще изнесе беседа на тема „Априлското въстание и знанието за него днес“. Предвидена е и прожекция на филма „Девет глътки свобода“, създаден по негов сценарий.

Публиката ще има възможност да се запознае и с книгата му „150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват“.

Организаторите определят инициативата като част от усилията за съхраняване на историческата памет и припомняне на значението на Априлското въстание за българската история.