Община Пловдив може да се изправи пред нова финансова санкция заради изпълнението на европейски проект. За това предупреждават общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Веселина Александрова, Веселка Христамян, Добромира Костова, Тодор Токов и Борислав Матеев.
Повод за притесненията им е обявената обществена поръчка за проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовището между улиците „Лев Толстой“ и „Богомил“. Според тях на същото място вече е изградена инфраструктура по европейската програма „Региони в растеж“, за която важат изисквания за задължителна устойчивост.
По думите на съветниците всяка намеса, която нарушава целостта на вече реализирания проект, може да доведе до финансови корекции и санкции за общината.
„Когато се инвестира европейски ресурс, общината поема ангажимент изградената инфраструктура да бъде запазена в определен период от време. Всяка намеса, която нарушава нейната цялост, може да доведе до финансови корекции и санкции за общината“, посочват те.
От ПП-ДБ настояват администрацията да даде ясен отговор дали е извършена предварителна оценка на риска и дали има гаранции, че новият проект няма да засегне вече изградената инфраструктура.
Общинските съветници припомнят, че Пловдив вече е бил санкциониран за подобен случай. През 2023 г. общината получи финансова корекция в размер на близо 70 хил. лева заради разрушаване на инфраструктура, изградена с европейски средства, при изпълнението на проекта за пробива до Водната палата.
Според тях липсва публична информация как ще бъде защитен обектът, финансиран по европейската програма, както и какви гаранции и санкции са предвидени за бъдещия изпълнител при евентуално увреждане на инфраструктурата.
В тази връзка Александрова, Христамян, Костова, Токов и Матеев отправят въпроси към общинската администрация относно предвидените мерки за спазване на изискванията за устойчивост, санкциите за изпълнителя и възможните последици за общината, ако в хода на строителството се окаже, че инфраструктурата не може да бъде запазена.
От ПП-ДБ определят темата като въпрос на отговорно управление на публичните средства и европейските инвестиции и настояват администрацията да представи ясна позиция дали светофарната уредба може да бъде изградена без риск от нови финансови санкции за Пловдив.