Автобусите до 23:30 ч. в Пловдив: девет дни между обещанието и отговора

Превод от „общнски“: Какво всъщност означава „автобуси до 23:30 ч.“ в Пловдив?

Градски транспорт до 23:30 ч. в Пловдив се движат за пътници… само до 22:30 ч., показа проучване на Под тепето

На 14 октомври кметът обяви, че седем линии ще работят с удължено време. Два дни по-късно превозвачът още чакаше Общината да се свърже с него, а на 23 октомври от пресцентъра съобщиха, че автобусите вече се движат от миналата седмица

Кога всъщност започнаха да се движат автобусите с удължено работно време в Пловдив? Отговорът на този въпрос се оказа по-труден за получаване от самото съобщение, че седем линии ще возят пътници до 23:30 ч.

На 14 октомври кметът на Пловдив обяви, че автобусите по линии № 1, 9, 21, 29, 37, 44 и 66 ще се движат с удължено работно време. Два дни по-късно „Под тепето“ успя да се свърже с превозвача Петко Ангелов, за да провери кога промяната ще стане факт.

На 16 октомври бизнесменът Ангелов заяви пред репортера ни, че е готов да започне работа по новия график, но до този момент от Общината все още не са се свързали с него.

От тогава медията ежедневно търси пресцентъра на градската администрация с въпроса кога ще бъдат пуснати автобусите. Отговорът дойде едва днес – 23 октомври. От там съобщиха, че автобусите вече се движат от миналата седмица.

От коя дата са последните курсове?

Последва нов разговор с Петко Ангелов, който потвърди, че автобусите вече се движат. Така към 23 октомври има потвърждение както от администрацията, така и от превозвача, че удълженото обслужване е започнало. Неизяснен остава обаче конкретният момент, в който това се е случило.

Ако автобусите са тръгнали още през предходната седмица, както твърди пресцентърът, кога точно е било първото им движение по новия график? На коя дата е дадено началото и от кога пътниците могат да разчитат на последните курсове?

Това не е формалност. За хората, които разчитат на градския транспорт вечер, има значение не кога е обявена промяната, а от коя дата тя реално се прилага.

Както често се случва в професията, отговорът на един въпрос поражда други. От администрацията обясниха, че автобусите трябва да са в гаража в 23,30 ч.

До колко часа могат да разчитат пътниците на градски транспорт?

Какво означава това на пректика? Обявеното работно време до 23:30 ч. не означава автоматично, че автобус ще премине през някоя спирка в този час. За да планират прибирането си, пътниците трябва да разполагат с актуални разписания и точни часове на последните курсове по отделните направления.

Пълно затъмнение и в електронната система

За капак, към днешна дата (23 октомври) в нито един официален източник – от сайта на Община Пловдив до приложението Moovit и специализираните портали – тези графици не съществуват. На хартия и в интернет промяната е невидима.

Затова остават два въпроса към Община Пловдив: от коя дата точно се изпълняват удължените разписания и къде са публикувани часовете на последните курсове по седемте линии? Би било полезно за всички пътуващи да се отговори поне на втория.

Защото между обещанието, че автобусите ще се движат до 23:30 ч., и възможността човек действително да се прибере с тях има една съществена подробност: точният час, в който минават през неговата спирка.

Информация кога приблизително би трябвало да тръгват „нощните“ автобуси ще намерите в социалните медии на Под тепето.