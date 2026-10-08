Демерджиев: „Спектрум Еър“ е платила над 5 млн. евро за полети на Пеевски

Министърът посочи връзки между дружеството, платило полетите, и фирми, спечелили обществени поръчки за мантинели

„Спектрум Еър“ ЕАД е извършило 36 банкови превода на обща стойност 5 083 800 евро за услуги, свързани с полети на Делян Пеевски в периода от 1 януари 2023 г. до 15 юни 2026 г. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламента.

По думите му информацията е получена от малтийските служби след запитване на ГДБОП до компанията „Hyperion Aviation Ltd.“. От предоставените данни не фигурира плащане, извършено лично от Пеевски. Фактурите са издадени на „Спектрум Еър“ и са платени от дружеството по банков път.

Връзката с обществените поръчки за мантинели

Демерджиев представи и данни за връзки между „Спектрум Еър“ и дружества, участвали в обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

Според изложеното от министъра през първата половина на 2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила поръчка с шест обособени позиции. По думите му четири свързани структури са спечелили всички позиции, като заедно държат 99,6% от пазара в разглежданите поръчки. Сред посочените дружества са „Юпитер 05“ АД, ДЗЗД „Безопасност Запад“, ДЗЗД „ОСП – Север“ и ДЗЗД „ОСП – Североизток“. Първоначалната стойност на договорите е била 253,8 млн. лева, а впоследствие е увеличена до 414,8 млн. лева чрез анекси.

Министърът посочи като част от връзките имената на Гаро Мамасян и Георги Гетов. По думите му Мамасян е бил свързан с „КМВ – системи за пътна сигурност“ ООД, което участва в ДЗЗД „Безопасност Запад“. Гетов пък е управител на ДЗЗД „ОСП – Север“ и има връзка с дружеството „КМВ – системи за пътна сигурност“.

Демерджиев заяви още, че „Спектрум Еър“ е получило финансиране чрез няколко договора за заем. Сред тях е договор за 37 млн. лева с „Ин 3“, собственост на Георги Самуилов, както и договор за 600 хил. долара със „Сън Яхтинг“, собственост на Гаро Мамасян.

Предстоят проверки

Вътрешният министър заяви, че има съмнения и относно сертификатите на част от мантинелите и предстои проверка на тяхното качество и съответствие с изискванията.

Той каза, че събраните данни ще бъдат предоставени на прокуратурата.

По време на изслушването от опозицията поискаха да бъдат изслушани и други представители на изпълнителната власт, които са имали отношение към договорите и анексите за мантинелите.

От ДПС заявиха, че представената информация не доказва връзка между обществените поръчки и полетите на Пеевски. Самият Пеевски определи изслушването като „пълно фиаско“ и заяви, че Демерджиев не е представил фактури за полетите.