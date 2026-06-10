Част от отсечената дървесина е останала в речното корито, а хората се опасяват, че това може да затрудни проводимостта на Марица при високи води

Подновената санитарна сеч по северния бряг на река Марица породи нови сигнали и въпроси. Читатели на „Под тепето“ изпратиха снимки, на които се вижда как при работата по премахването на дърветата части от отсечените стволове и клони попадат в коритото на реката.

На място репортер на медията установи, че в района работи екип на ОП „Градини и паркове“ с тежка техника – камиони, багери и моторни резачки.

Дейностите се извършват в участъка около Млечната кухня, детската градина и фитнес зоната на открито по бул. „Марица – север“, между Герджика и Пешеходния мост.

Подновиха сечта на тополи по северния бряг на Марица

Гражданите от квартала изразяват притеснения, че дървесината може да остане в коритото след приключване на сечта. Според тях при евентуални високи води, обилни валежи или снеготопене натрупаните стволове и клони могат да създадат предпоставки за затлачване на реката и да затруднят нормалното преминаване на водните маси.

От снимките, с които „Под тепето“ разполага, се вижда, че освен тополи се премахват и други дървесни видове, включително брези.

Все още не е ясно дали попадналата в коритото дървесина е оставена там временно като част от технологичния процес или предстои да бъде извадена и извозена.

Припомняме, че още през миналата година от ОП „Градини и паркове“ съобщиха, че са издадени заповеди за премахването на общо 68 болни и изсъхнали дървета в участъка между моста на бул. „Руски“ и Пешеходния мост. Две експертизи – административна и независима ландшафтна – са установили, че крайречните тополи са над 60-годишни при пределна възраст за вида около 40 години и представляват потенциална опасност за гражданите.

Редакцията ще отправи запитване до Община Пловдив и ОП „Градини и паркове“ дали дървесината, попаднала в коритото на Марица, ще бъде своевременно почистена и какви мерки са предприети, за да не се допусне затрудняване на проводимостта на реката.

„Под тепето“ ще продължи да следи темата.