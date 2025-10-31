„Марица отново ще бъде място за хората.“ Но кога?

Пловдив се обръща с лице към своята река! Двата бряга на Марица ще се превърнат в зелени и модерни пространства за разходка, спорт и култура, обеща кметът Костадин Димитров по време на кръгла маса, посветена на бъдещето на реката.

По думите му проектите, които ще променят лицето на Марица, са няколко – „Брегове на съвремието“, реконструкцията на бул. „Марица-север“, както и укрепването на бреговете. Идеята е реката да се превърне в естествено продължение на централната пешеходна зона и да предложи нови възможности за отдих и културен живот.

„Река Марица и тепетата са емблемата на Пловдив. Наш дълг е да направим зоната около реката привлекателно място за хората – за срещи, спорт и култура. Така пловдивчани ще могат да се разхождат по Марица, след като са минали по най-дългата пешеходна улица“, заяви кметът Димитров.

Градоначалникът съобщи още, че общината продължава процедурите по придобиване на Пешеходния мост, за да бъде и той част от обновената крайречна зона. От особено значение е и проектът за нов мост над Марица, който ще свърже бул. „Копривщица“ с бул. „България“ – така ще се осигури директна връзка от Коматево до Голямоконарско шосе.

В дискусията участваха и представители на областната управа, архитекти и инженери. Зам.-областният управител Атанас Ташков подчерта, че Марица е част от идентичността на Пловдив и държавата щяла да подкрепи усилията на общината.

От години обаче пловдивчани слушат за нов мост, социализация на реката, укрепване на бреговете, реконструкцията на бул. „Марица-север“ и т. н. Повдигането на темата и днес остава в бъдеще време – без ясни срокове и конкретни стъпки за реализация, с изключение на преговорите за пешеходния мост, които вървят вече доста време.

Ако обявените проекти се реализират, пловдивчани ще имат ново зелено сърце на града – крайречна зона, която да обедини природата, културата и градския живот в едно.