Нови правила за адвокатите в България – как ще ви засегнат като клиент

Отпада забраната за реклама на адвокатите, промяна и в правилата за разноските им

Вече са в сила мащабни промени в Закона за адвокатурата, които променят начина, по който адвокатите работят и взаимодействат с клиентите. Измененията бяха обнародвани на 13 февруари в Държавен вестник (бр. 17) и важат от 17 февруари 2026 г., понеделни. Промените целят България да приведе законодателството си в съответствие с европейските изисквания.

Според законодателя промените правят правната помощ по-прозрачна и по-достъпна за гражданите.

Как ще ви се отразят промените

По-лесен избор на адвокат – вече няма да се разчита само на „препоръки от познати“. Адвокатите могат да рекламират услугите си, да представят специализацията и опита си, което улеснява сравняването и информираното решение.

– вече няма да се разчита само на „препоръки от познати“. Адвокатите могат да рекламират услугите си, да представят специализацията и опита си, което улеснява сравняването и информираното решение. Прозрачност на цените – новите правила за разноските гарантират по-ясна представа колко ще струва делото и каква част от платеното може да се възстанови от загубилата страна.

– новите правила за разноските гарантират по-ясна представа колко ще струва делото и каква част от платеното може да се възстанови от загубилата страна. Повече конкуренция и иновации – адвокатите могат да привличат клиенти чрез маркетинг и посредници, което вероятно ще доведе до по-гъвкави услуги и по-конкурентни цени.

– адвокатите могат да привличат клиенти чрез маркетинг и посредници, което вероятно ще доведе до по-гъвкави услуги и по-конкурентни цени. Защита на вашите интереси – въпреки рекламата, адвокатите трябва да спазват Етичния кодекс и да не подвеждат клиентите.

Какво е важно за самите адвокати

Свободата да рекламират и да използват посредници – адвокатите вече могат да популяризират услугите си и да работят с посредници, но без да нарушават поверителността и интересите на клиентите.

– адвокатите вече могат да популяризират услугите си и да работят с посредници, но без да нарушават поверителността и интересите на клиентите. Нови правила за възнагражденията – определянето на хонорарите вече се базира на ясно дефинирани критерии (сложност на делото, време, квалификация и опит), което прави системата по-прозрачна и предвидима.

– определянето на хонорарите вече се базира на ясно дефинирани критерии (сложност на делото, време, квалификация и опит), което прави системата по-прозрачна и предвидима. Нов ред за особени представители – адвокатските съвети, а не съдът, ще определят възнагражденията и назначаването им става по случаен принцип.

– адвокатските съвети, а не съдът, ще определят възнагражденията и назначаването им става по случаен принцип. Модернизация на изборите в гилдията – отпада гласуването с пълномощно, въвежда се електронно машинно гласуване.

– отпада гласуването с пълномощно, въвежда се електронно машинно гласуване. Удължен период за повторно вписване – дисциплинарно освободените адвокати ще чакат 3 години вместо 2, преди да могат отново да се впишат в професията.

С тези промени професията се „отворя“ към съвременния пазар, а достъпът до правна помощ става по-прозрачен и гъвкав както за гражданите, така и за самите адвокати.