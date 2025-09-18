Пловдив въвежда зони с ниски емисии

Целта на новоприетата наредба е намаляване на замърсяването на въздуха, особено от битово отопление и автомобилния транспорт

С почти пълно мнозинство Общински съвет прие предложението за създаване на зони с ниски емисии в централната градска част. 40 от съветниците в пленарна зала на местния парламент гласуваха „за“ намерението на градската управа още догодина да стартира обособяването на първия, т. нар. „Малък ринг„, като след гласуването на точката някои от съветниците аплодираха решението.

В проточилия се близо час и половина дебат доминира мнението, че в така изготвеното в детайли предложение има множество пропуски, които обаче ще бъдат отстранявани с времето стъпка по стъпка. Мненията бяха полярни – от определението на дебата като исторически момент до приказки за предстоящ хаос, дискриминация и ограничаване на свободите на гражданите. Срещу предложението единствено бяха съветниците от групата на Възраждане, а при гласуването на предложението се въздържаха тези от Браво Пловдив. Всички други дадоха положителен вот за направата на първата крачка по въвеждането на правила, които ще направят града по-чист и по-организиран.

Бе отхвърлено предложение на Добромира Костова още с въвеждането зоната да бъде разширена в обхвата от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Източен“, а не както е разписана в Наредбата от „Цар Борис III Обединител“ до „Руски“.

„Трябва да изведем автомобилите от Пловдив и това е една първа стъпка в тази посока. Да, предложението в този си вид има несъвършенства, но те са поправими. Ще има трудности по прилагането и контрола, но животът е труден. Трябва да освободим Пловдив от автомобилите и да го направим негостоприемен за тях. В града не трябва да е лесно да имаш лека кола. Това са непопулярни мерки, но не трябва да ни е страх защото най-важно е качеството на живот на пловдивчани„, заяви Слави Георгиев от групата на ГЕРБ.

Колегите му от групата също изказаха мнение, че в предложението има „трески за дялане“, но грешките ще бъдат поправени в движение, като най-важна е тази първа крачка днес с взимането на това решение.

Това е паркингът на сградата на Общински съвет с колите на съветниците, като в рамките на дебата нееднократно бе изказано, че общината не е задължена да осигурява паркоместа за хората и че те трябва да се приучат да не ходят за хляб с лека кола.

В тази връзка ресорният заместник-кмет по екология Иван Стоянов изрази сигурността си относно това, че контрола ще се осъществява адекватно.

Той увери, че бъдещите системи виодеонаблюдение ще бъдат свързани както с НАП – за връчване на административните наказанията, така и с АПИ, откъдето ще се получава автоматично информация за еконормата на МПС-то и годината му на регистрация.

Вижте подробности в следващото видео.