Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.
576 коментари
Всё, что важно https://gryada.org.ua сегодня: мода и стиль, бьюти-рутины, рецепты и фитнес, отношения и семья, путешествия и саморазвитие. Краткие выжимки, длинные разборы, подборки сервисов — удобно и полезно.
Женский журнал https://dama.kyiv.ua о жизни без перегруза: красота и здоровье, стиль и покупки, отношения и семья, карьера и деньги, дом и путешествия. Экспертные советы, чек-листы, тренды и реальные истории — каждый день по делу.
Женский медиа-гид https://adviceskin.com здоровье, питание, спорт, ментальное благополучие, карьера, личные финансы, хобби и поездки. Практика вместо кликбейта — понятные гайды, чек-листы и экспертные мнения.
Современный журнал https://rupsbigbear.com про авто: новости индустрии, глубокие обзоры моделей, тесты, сравнительные таблицы и советы по выбору. Экономия на обслуживании и страховке, разбор технологий, безопасность и комфорт. Всё, чтобы ездить дальше, дешевле и увереннее.