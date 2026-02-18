В Тракия преля канал

Има наводнени улици и земи в Индустриалната зона в близост до жп линиите и бившето Тролейбусно депо

Канал е прелял в район „Тракия“ и е наводнил улици и терени в Индустриалната зона, в близост до жп линиите и двора на бившето тролейбусно депо. За ситуацията съобщиха работещи в района, които публикуваха снимки в социалните мрежи.

Сигналът се появи в групата „Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv“, където потребител написа: „Преля канала в кв. Тракия до жп линията в двора на бившия гараж на тролеи. Нямам друго инфо.“

По информация на хора от района водата е заляла части от индустриалните терени, като към момента няма данни за пострадали, но достъпът до някои имоти е затруднен.

Според коментари от работещи в зоната, част от канала е била засипана с пръст по време на ремонтните дейности по жп линята.

Припомняме, че през последните дни Значително се повиши нивото на Марица.

Бившето тролейбусно депо в „Тракия“ се намира в Индустриалната зона на района, в близост до логистични и производствени бази. Обектът от години не функционира по предназначение, след като тролейбусният транспорт в Пловдив беше окончателно преустановен. В халетата му в момента работят различни частни фирми, включително автосервизи.

През юли 2025 г. в сградите на старото депо избухна голям пожар, при който бе унищожен един от сервизите. През последните години имотите на бившето дружество „Градски транспорт“ преминаха през процедури с частни съдебни изпълнители и в момента са собственост на частни инвеститори.

Очаква се официална информация от компетентните институции за причините за преливането на канала и дали има риск от допълнително покачване на нивото на водата.