Областният управител на Пловдив върна решението за улесняване на строителството в земеделските земи като незаконосъобразно

Областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева официално върна за ново обсъждане решение №262 на Общинския съвет, взето на сесията на 24 юли 2025 г., с мотив, че то е незаконосъобразно и не отговаря на законовите изисквания. Става дума за акта, с който

Общинският съвет даде принципно съгласие за облекчаване на процедурите по промяна на предназначението на земеделски земи

(например за преобразуването на полски пътища в пътища с твърда настилка) В мотивите на юридическия екип на проф. Янчева са посочени няколко ключови проблема:

Липсва конкретика – решението не посочва кои точно имоти са запазени, както и конкретните лица или инвеститори, което е изключително по закон.

Общинският съвет не е компетентен да дава принципно съгласие за всички случаи от този вид, а само при ясно индивидуализирани ситуации.

Процедурите по уведомяване и участие на заинтересованите страни не са спазени, което е нарушение на административнопроизводствените правила.

Решението няма определен срок на действие и важи за неограничен кръг лице, което не е допустимо.

Промяната по предназначението на земеделските земи може да се извършва само по подробен устройствен план (ПУП), а не по общ устройствен план (ОУП), както е посочено в решението.

Областният управител връща решението да бъде преразгледано и коригирано в срок от 14 дни, в противен случай е възможно стартиране на съдебно оспорване.

Припомняме, че точката предизвиква сериозни разногласия по време на сесията в края на юли. Вносителите от групата на „БСП за България“ настояваха за улесняване на процедурите, посочвайки, че това ще облекчи достъпа до земеделски имоти и отговаря на приетия Общо устройствен план на града. Според тях над 30 преписки за транспортен достъп „висят“ без движение, което затруднява развитието на инвестициите.

От друга страна, множество общински съветници и експерти изразиха притеснения, че предложението ще предостави възможност за контрол и преценка от страна на Общинския съвет върху конкретни казуси и рискува да доведе до неконтролирано застрояване на земеделски терени без адекватна инфраструктура. Бяха отправени обвинения в лобизъм и в ущърб на интересите на жителите на града.

Обсъжданията показват ясното политическо разделение и предизвикват широк обществен интерес, тъй като като темата за запазване на земеделските земи и градоустройството в Пловдив е особено чувствителна за местните жители.

Върнатият акт от юристите на областна администрация поставя пред Общинския съвет предизвикателството да „редактира“ и обоснове позицията си по начин, съобразен с всички законови изисквания и обществени очаквания, за да не се допуснат проблеми с изпълнението и приложението на подобни решения.

Снимката е илюстративна/ архив