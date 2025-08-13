Създават национален фонд за изграждане на единен бранд на България

Правителството планира създаването на национален фонд „България днес и утре“, който да координира усилията за изграждане и утвърждаване на единен бранд на страната в чужбина. Това е записано в законодателната програма на Министерския съвет за второто полугодие на 2025 г., приета на 11 август.

Предвижда се дейността на фонда да бъде уредена със специален закон. Новата структура ще има за задача да разработи и прилага обща стратегия за международно представяне на България, като осигурява стабилна финансова рамка. Финансирането ще идва от държавния бюджет, но също и от партньорства с частния сектор, спонсорства, дарения и европейски средства.

Фондът ще има надзорен съвет, изпълнителен директор, както и офиси в страната и чужбина. Според мотивите за създаването му, целта е да се преодолеят разнопосочните и некоординирани инициативи на различни институции и частни субекти, които до момента представят България като туристическа дестинация по различен начин.

„България днес и утре“ ще следи и за спазването на интелектуалните права, свързани с бранда, и ще работи за популяризиране на страната не само в сферата на туризма, но и като място за инвестиции.

Законопроектът трябва да бъде изготвен до септември, а съгласуването му да приключи до октомври. Инициативата е под ръководството на министъра на туризма Мирослав Боршош.