Медици: Възможни са масови оставки в Окръжна болница

Защо се прави опит да се развали нещо, което функционира добре? Този въпрос зададоха лекари, медицински сестри и редови служители на УМБАЛ „Пловдив“, които днес излязоха на протест пред болницата срещу резултатите от конкурса за нов директор, проведен от министерството на здравеопазването.

Досегашният ръководител на болницата д-р Динчо Генев се класира на второ място в процедурата и не успя да запази поста си, който ще заеме човекът, представил се най-добре пред комисията- ортопедът д-р Йовко Червенков. Персоналът на лечебното заведение обаче подчертава, че никой не е виждал новия шеф и че той не е стъпвал в бившата Окръжна болница. В същото време медиците изтъкват, че досегашният им началник се справял много добре с управлението, познавал всеки поименно и вратата му била винаги отворена.

„Защо се сменя човек, който ръководи добре. Работя тук от 30 години и за първи път болницата е в добра кондиция- без дългове, модернизирана, с добри възнаграждения за хората тук и с добри битови условия. Конкурсът е проведен според закона, държавата е принципал на УМБАЛ „Пловдив“, затова и министерството решава. Но може ли човек, който не е стъпвал в тази болница, да я управлява?“, попита д-р Иван Горанов.

„Притеснени сме. В последните години се работеше спокойно. Обезпечени сме, имаме апаратура, медикаменти, подобриха се възнагражденията и битовите условия. Много добре се развива болницата в последните години д-р Генев. Защо, г-н министър на здравеопазването, сменяте нашия директор, при положение, че той се справя много добре- спря масовото напускането от преди четири години, стопи дълговете и вдигна болницата на крака“, попита на свой ред и д-р Екатерина Станчева. Въпреки че персоналът на лечебното заведение не е изразил писмено мнението си пред министерството на здравеопазването, хората се надяват от там да се съобразят с искането им ръководството да не се сменя.

Младият специалист д-р Атанас Търпанов подчерта, че болницата предоставя много добри условия за прохождащите в професията медици и че той никога не е чувствал напрежение в работата, откакто е в бившата Окръжна. Той също изрази недоумение от резултатите в конкурса.

„Д-р Генев е изключително независим. Вдигна болницата от предфалитно състояние и я докара до много добра финансова кондиция. Може да напише учебник за това как се управлява лечебно заведение и да изпитва хората от комисията, а не обратното“, коментира друг медик.

„Никой не ме е организирал. Никой не ми е казал дали да дойда на протеста или да не дойда. Аз самата не съм канила и молила някой да дойде в подкрепа на д-р Генев тук. Аз протестирам срещу класирането за директор на тази болница. В интервю класираният на първо място в конкурса д-р Червенков заявява, че иска да направи болницата стабилна и модерна. Но сега болницата е финансово стабилна, няма никакви дългове. Тя е и модерна- има най-съвременни диагностични апарати от ново поколение и възможност за практикуване на роботизирана хирургия. Освен това тук са спазени всички договори, съгласно които се определят възнагражденията на различните категории персонал. Освен това тук са най-добрите условия за специализиране на млади лекари- млад лекар стартира с 2 хиляди лева основна заплата. Кой е казал, че д-р Генев няма визия за следващо развитие и надграждане? Ние искаме този директор да остане. Не виждам какви биха били предимствата на новия кандидат пред този, който е в момента“, коментира д-р Анеса Георгиева, шеф на детското отделение в болницата.

Тя посочи, че е много възможно самият конкурс да е бил опорочен. „Процедурата отговаря на всички зададени изисквания, но не мога да си представя, че човек отвън, който няма никакви данни за състоянието на болницата, как би могъл да интерпретира сегашното ниво, за да зададе перспективи за развитие. Смятам, че само човек, който е тук, би могъл да бъде най-добър в експозето на конкурса“, допълни д-р Георгиева.

Тя допусна, че може да има напускане на медицински персонал с промяната на ръководството и дори не изключи масови оставки.