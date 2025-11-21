Какво да правим в Пловдив (21.11– 27.11)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
21 ноември
Ромео и Жулиета
от Уилям Шекспир
Голяма зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Дефиле на младото вино 2025
По време на фестивала винопроизводителите представят в неповторимата атмосфера на старите къщи своите нови вина. Дегустациите са придружени от културни събития, лекции, посветени на виното, информация за датата на винопроизводителите и др. Всичко това, съчетано с компактното включване на десетки локации и масираната комуникация, се превръща във важен фокус на Пловдив. Събитието завършва с „Нощта на майсторите на виното“, по време на която професионалното жури и публиката награждават най-добрите млади вина. Дегустациите на нови вина са част от винената култура и възможност за производителите да рекламират и продават своите продукти.
Старинен Пловдив
21.11 – 23.11.2025
Четящата улица
По повод Международния ден на четенето
Магазин „При Сашо Костов“ има честта да ви покани на специална книжна разпродажба!
Очаква ви огромно разнообразие от 2 000 – 3 000 книги в най-различни жанрове – истинско море от истории, знания и вдъхновение. И всичко това на невероятната промоционална цена от само 1 лев за брой!
Елате и открийте своето скрито книжно съкровище.
Нека празнуваме силата на словото заедно!
Магазин „При Сашо Костов“
21.11 – 23.11.2025
Светът на ютията – откриване
Регионален етнографски музей – Пловдив е първият на Балканския полуостров, който създаде експозиция, проследяваща пътя на ютията – от Древността до наши дни. Огромната част от над 1200 експоната са дарение на Пловдив и музея от художника Димитър Добрев, който приживе посвети десетилетия от живота си на събирането на ютии от близо и далеч. Неговата голяма мечта – Пловдив и България да имат свой музей на ютията – вече е факт.
Музейната колекция е озаглавена „Светът на ютията“ и ще има свой самостоятелен дом във втората сграда на РЕМ – Пловдив, на ул. „Съборна“ 20, в някогашната къща на Невена Атанасова.
Регионален етнографски музей
12:00 часа
Литературно четене и музика | представяне на книгата на Василена Спасова
Екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ се включва в инициативата Ден на четенето – България и кани всички, които вярват, че четенето има значение, на едно по-различно представяне на книгата на пловдивската авторка Василена Спасова „Писма до теб, до нея и до никого“ (изд. Жанет 45).
Какво ще правим?
Ще четем откъси от прекрасните писма на Василена заедно с младите актьори от Училище за таланти под режисурата на Милан Ганев.
Ще слушаме музиката на младата и талантлива цигуларка Никол Бонева
Защо да участвате?
Защото четенето е празник за душата!
Защото носи смисъл и значение!
Защото вярваме, че децата опознават света чрез книгите!
Защото писмата на Василена са пътуване към нас самите.
Защото пространството на източния сектор на Римския стадион ни свързва с корените и историята ни.
В края на това музикално и литературно пътешествие Василена Спасова ще сподели своето най-лично писмо с нас. Заповядайте да го чуем!
Римски стадион – източен сектор (H&M)
18:00 часа
Премиера на „Лехуса“ от Васил Попов в Orange Пловдив Център
Каним те на премиерата на „Лехуса“ от Васил Попов в Orange Пловдив Център. Книгата ще представи Десислава Желева.
Заповядай на 21 ноември в Orange Пловдив Център, за да се срещнеш с един от най-популярните ни съвременни автори, да вземеш автограф и да прекараме една интригуваща и страховита вечер в компанията на няколко чудовища.
Orange Пловдив Център
18:30 часа
ЖЛЪЧКАТА Х ТРОМБОБИ @BEEBOPCAFE
Жлъчката и Тромбоби пристигат в Bop-а с новия албум ‘Малко след’ и с поне една шепа скрити диаманти. Очаквайте двамата дилъри на емоция да пораздадат разнообразно и с настървение. Кажете на приятел.
Ще са налични най-последните винили ‘Малко след’
Bee Bop Café
22:00 часа
ENPIC at Bally Club
Петък, 21.11, влизаме в ритъма на ENPIC. Музика, която не се описва – усеща се.
Bally Club
21:00 часа
DISHONORED „Из Дълбоки Води“ Албум Промо + Slathe & Fifth Hour
Dishonored се завръщат с новия си албум „Из Дълбоки Води“, който излиза на 13 ноември 2025.
Албума обещава мрачен, експериментален и алтернативен саунд, директно вдъхновен от любимите банди на 90те.
Песните – поглед към онова, което преживяваме, без думи.
Страх, вина, апатия, яснота и тишина.
„Из Дълбоки Води“ не предлага отговори.
Оставя те сам срещу себе си.
Bar Fabric
19:30 часа
ЧЕРНО ФЕРЕДЖЕ LIVE @ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС | ПЛОВДИВ
Елате, за да чуете майсторите на пикантния музикален разказ. ПИВОВАРНИЦА FRIK&S e перфектнoто място за това – много добра крафт бира, много вкусна храна и много добро настроение.
ПИВОВАРНИЦА FRIK&S
20:00 часа
x2805 in the house
x2805 съчетава техно, електроника и експериментални звуци в едно еклектично, дълбоко и концептуално звучене.
Всеки негов сет е аудио разказ – органичен, плътен и кинематографичен, със силен градски дух и аналогова чувствителност.
Absinthe House
20:00 часа
The Beginning of Authenticity@Koнтрабас
Крайно ноемврийския есенен петък в бар Контрабас е отреден за тромбониста Иван Мелин, неговите приятели, по-добрата музика, наздравиците и всичко това защото Иван е написал нова авторска музика и трябва да ви я представи.
„Този албум е продукт на извървян път. Попил съм много знания и опит от моите учители, от концертите, които съм слушал, и от музикантите, с които съм свирил.
Всичко това е повлияло на моя музикален вкус и на начина ми на композиране и свирене.“ – пише Иван Мелин за дебютния си албум The Beginning of Authenticity.
„Албумът дойде естествено. Не съм искал насила да направя нещо, просто му дойде времето.“
Албумът има шест оригинални композиции и аранжименти на Nardis на Майлс Дейвис, които Иван ще изсвири със своите много добри приятели и много добри музиканти:
Димитър Льолев – саксофон
Мирослав Турийски – пиано
Aлександър Леков – бас
Начо Господинов – барабани.
Всички те са от Пловдив, а тук джазът има дълбоки корени и дух, защото присъства идеята за свобода на полета.
Бар Контрабас
21:00 часа
2 Years MUZA @ Factory, Plovdiv
НОВА КОНЦЕПЦИЯ // НОВ ГРАД
MUZA празнува 2 години със специално събитие и първо издание в Пловдив!
Очаквайте нощ, изпълнена с techno & breaks, силна енергия и ъндърграунд звук, представен от:
LITHA // BLOSSY // WOWCHEFF // VER:TEX // SNEAKY SNEAKS
От хипнотични до мощни бас линии — всеки от артистите ще внесе своята уникална визия и звук, за да ви потопи в една незабравима нощ.
Factory, Пловдив, бул. Кукленско шосе
22:00 часа
22 ноември
Чук и Пук
Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
ЕВИТА
Мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс
Режисьор – Нина Найденова
Диригент – Константин Добройков
Хореограф – Боряна Сечанова
Сценограф – Елица Георгиева
Костюм – Николина Костова-Богданова
Превод – Цветомира Цонева
Солисти – Керана, Стефан Вълдобрев, Георги Султанов, Момчил Караиванов, Вера Гиргинова, Калина Костова, Мария Анастасова, Мина-Василена Минкова,
Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Клюки от Ада
Три личности. Три характера. Непознати един на друг. Неподозиращи един за друг. Но приличащи си повече, отколкото очакват. Трима непознати в разгара на кариерите си, които ще се срещнат по-скоро, отколкото очакват – в АДА. Всеки стигнал там по различен начин. Всеки умрял при различни обстоятелства. Готови ли са за това, което ги очаква? Готови ли са да разберат истината? Колко боли тя и каква е нейната цена?
Журналист, политик и фризьор попадат за първи път на едно място заедно, търсейки отговори и задаващи въпроси, които разкриват неподозиращи за тях неща. Един спектакъл, който разбива стереотипа за Ада, представяйки го по-реален, отколкото предполагаме, че е и поставяйки въпроса къде всъщност се намира той – в отвъдното или на Земята?
Един спектакъл, поднесен с голяма доза хумор и ирония, засягащ актуални теми и проследяващ духовния път и израстване на трима непознати, които извървяват пътя един към друг – път от пълно отричане до взаимно привличане. Но толкова ли е лесно всъщност? Оставаме ли „слепи“ за нещата, които ни заобикалят и виждаме ли ги, чак когато е твърде късно? Не попадаме ли в капана на собствените си действия и решения? В какво ни превръщат те?
Един спектакъл, който не просто задава въпроси, а дава отговори. Директни и обективни. „Клюки от Ада“ е по-реално приключение, отколкото публиката предполага,че е.
Държавен куклен театър Пловдив
19:00 часа
YAVOR at Absinthe House
YAVOR a.k.a. Ya Boogie
minimal / microhouse / house / deep grooves
Absinthe House
20:00 часа
Михаил Йосифов Latin Jazz Quartet с Велека Цанкова и Пиеро Епифания
Една гореща есенна вечер в ритъма на латин джаза! Заповядайте на 22 ноември на едно красиво музикално пътешествие с Mihail Yosifov Latin Jazz Quartet и специалните гости Велека Цанкова и Пиеро Епифания.
Очаква ви вечер, изпълнена с романтика, страст и южно слънце, преплетени в звуците на авторски композиции и популярни джаз стандарти, облечени в изтънчен латино аранжимент.
Артистите, които ще ви поведат по пътя на музиката:
Велека Цанкова – вокал
Пиеро Епифания – вокал и перкусии
Михаил Йосифов – тромпет и двигател на проекта
Милен Кукошаров – пиано
Даниеле Феббо – бас Атанас Попов – барабани
Подгответе се за вечер, в която ще усетите топлината на Куба, страстта на Бразилия и свободата на джаза – всичко това, поднесено с българска душа и финес.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
TOMMY RIVERRA at Bally Club
Събота вечер в Bally Club не е за пропускане. TOMMY RIVERRA е зад пулта – вибрации и ритъм, които не те пускат до сутринта.
Bally Club
21:00 часа
23 ноември
Роня, дъщерята на разбойника
Една „разбойническа“ история за истинско приятелство, детска самоувереност и не толкова детска решителност, която може да промени всичко към добро.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Пиесата, която се обърка
„Пиесата, която се обърка“, представлява пиеса в пиесата. Сюжетът проследява театралния живот на една самодейна трупа, която най-накрая е успяла да намери текст с роли за всички свои актьори, а именно „Убийство в имението Хавършъм“. В ръцете, обаче, на предразположените към злополуки театрали, преди да се усетите, пиесата бързо се превръща в театрална катастрофа във всеки един смисъл на думата.
Всичко, което можете да си представите /и не само/, се обърква!
Вижте как актьорите и екипът се борят със зъби и нокти да разплетат до край една завързана криминална история тип Агата Кристи. И как преминават през редица трудни и безумно смешни проблеми, които се пораждат на живо пред публиката, без изобщо да са планирани.
„Пиесата, която се обърка“ е отличена с награда „Оливие“ – 2015 г., за най-добра нова комедия.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
“Шекспир x 5” – в Bee Bop Cafe / запис с публика
На 23 ноември, неделя, от 18:30 ч.
в Bee Bop Café, Пловдив
ви очаква специално представление на спектакъла „Шекспир х 5“ на театър „Хенд“.
Събитието ще бъде заснето на живо, а публиката ще стане част от филмовия запис със своето присъствие, смях и аплодисменти.
Истински вълнуваща театрална вечер с камери!
“Шекспир x 5” е деликатно бижу, което не можем да опишем. Носим го с финес и го споделяме със специални хора.
Някои го определят като спектакъл – събитие. Други остават без думи. Пълен с находчиви хрумки и уникален хумор. Неочакван, изненадващ, разтърсващ. Клоунски бунт, създаден с майсторство, размах и чувство за свобода, което заразява.”
Сценарий и режисура. : Ивомир Игнатов-Кени
Участват: Ивомир Игнатов- Кени и Здравка Христозова
Визия: Георги Панчев
Bee Bop Cafe
18:30 часа
Jazzy Night with The Honey Grooves @ Jazz Cafe Plovdiv
Познавате ни като Поли и Ники от The Drive Of Music.
Но когато става въпрос за джаз, то ние мигновено се превръщаме в The Honey Grooves.
На 23-ти ноември с радост ще гостуваме на Jazz Cafe Plovdiv.
Вечерта ще бъде изпълнена с авторските ни песни – някои познати: “Само любов”, “Момичето с перлената обица”, “Жулиета”, а други нечувани досега от пловдивската публика: “Ще ми се”, “Блусът на Джо”, “Истанбул (не Константинопол), “София е моят град”, “Всичко мога”. Ще има и кавърни изпълнения на любимите ни песни на Diana Krall, The Four Lads, Ella Fitzgerald, но и – неочаквано за всички – The Carpenters и Fleetwood Mac.
Ние сме The Honey Grooves.
Усмихвайте се и слушайте хубава музика………….. и The Drive Of Music!
Jazz Cafe Plovdiv
18:00 часа
Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.