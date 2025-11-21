Какво да правим в Пловдив (21.11– 27.11)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

21 ноември

Ромео и Жулиета

от Уилям Шекспир

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Дефиле на младото вино 2025

По време на фестивала винопроизводителите представят в неповторимата атмосфера на старите къщи своите нови вина. Дегустациите са придружени от културни събития, лекции, посветени на виното, информация за датата на винопроизводителите и др. Всичко това, съчетано с компактното включване на десетки локации и масираната комуникация, се превръща във важен фокус на Пловдив. Събитието завършва с „Нощта на майсторите на виното“, по време на която професионалното жури и публиката награждават най-добрите млади вина. Дегустациите на нови вина са част от винената култура и възможност за производителите да рекламират и продават своите продукти.

Старинен Пловдив

21.11 – 23.11.2025

Четящата улица

По повод Международния ден на четенето

Магазин „При Сашо Костов“ има честта да ви покани на специална книжна разпродажба!

Очаква ви огромно разнообразие от 2 000 – 3 000 книги в най-различни жанрове – истинско море от истории, знания и вдъхновение. И всичко това на невероятната промоционална цена от само 1 лев за брой!

Елате и открийте своето скрито книжно съкровище.

Нека празнуваме силата на словото заедно!

Магазин „При Сашо Костов“

21.11 – 23.11.2025

Светът на ютията – откриване

Регионален етнографски музей – Пловдив е първият на Балканския полуостров, който създаде експозиция, проследяваща пътя на ютията – от Древността до наши дни. Огромната част от над 1200 експоната са дарение на Пловдив и музея от художника Димитър Добрев, който приживе посвети десетилетия от живота си на събирането на ютии от близо и далеч. Неговата голяма мечта – Пловдив и България да имат свой музей на ютията – вече е факт.

Музейната колекция е озаглавена „Светът на ютията“ и ще има свой самостоятелен дом във втората сграда на РЕМ – Пловдив, на ул. „Съборна“ 20, в някогашната къща на Невена Атанасова.

Регионален етнографски музей

12:00 часа

Литературно четене и музика | представяне на книгата на Василена Спасова

Екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ се включва в инициативата Ден на четенето – България и кани всички, които вярват, че четенето има значение, на едно по-различно представяне на книгата на пловдивската авторка Василена Спасова „Писма до теб, до нея и до никого“ (изд. Жанет 45).

Какво ще правим?

Ще четем откъси от прекрасните писма на Василена заедно с младите актьори от Училище за таланти под режисурата на Милан Ганев.

Ще слушаме музиката на младата и талантлива цигуларка Никол Бонева

Защо да участвате?

Защото четенето е празник за душата!

Защото носи смисъл и значение!

Защото вярваме, че децата опознават света чрез книгите!

Защото писмата на Василена са пътуване към нас самите.

Защото пространството на източния сектор на Римския стадион ни свързва с корените и историята ни.

В края на това музикално и литературно пътешествие Василена Спасова ще сподели своето най-лично писмо с нас. Заповядайте да го чуем!

Римски стадион – източен сектор (H&M)

18:00 часа

Премиера на „Лехуса“ от Васил Попов в Orange Пловдив Център

Каним те на премиерата на „Лехуса“ от Васил Попов в Orange Пловдив Център. Книгата ще представи Десислава Желева.

Заповядай на 21 ноември в Orange Пловдив Център, за да се срещнеш с един от най-популярните ни съвременни автори, да вземеш автограф и да прекараме една интригуваща и страховита вечер в компанията на няколко чудовища.

Orange Пловдив Център

18:30 часа

ЖЛЪЧКАТА Х ТРОМБОБИ @BEEBOPCAFE

Жлъчката и Тромбоби пристигат в Bop-а с новия албум ‘Малко след’ и с поне една шепа скрити диаманти. Очаквайте двамата дилъри на емоция да пораздадат разнообразно и с настървение. Кажете на приятел.

Ще са налични най-последните винили ‘Малко след’

Bee Bop Café

22:00 часа

ENPIC at Bally Club

Петък, 21.11, влизаме в ритъма на ENPIC. Музика, която не се описва – усеща се.

Bally Club

21:00 часа

DISHONORED „Из Дълбоки Води“ Албум Промо + Slathe & Fifth Hour

Dishonored се завръщат с новия си албум „Из Дълбоки Води“, който излиза на 13 ноември 2025.

Албума обещава мрачен, експериментален и алтернативен саунд, директно вдъхновен от любимите банди на 90те.

Песните – поглед към онова, което преживяваме, без думи.

Страх, вина, апатия, яснота и тишина.

„Из Дълбоки Води“ не предлага отговори.

Оставя те сам срещу себе си.

Bar Fabric

19:30 часа

ЧЕРНО ФЕРЕДЖЕ LIVE @ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС | ПЛОВДИВ

Елате, за да чуете майсторите на пикантния музикален разказ. ПИВОВАРНИЦА FRIK&S e перфектнoто място за това – много добра крафт бира, много вкусна храна и много добро настроение.

ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

20:00 часа

x2805 in the house

x2805 съчетава техно, електроника и експериментални звуци в едно еклектично, дълбоко и концептуално звучене.

Всеки негов сет е аудио разказ – органичен, плътен и кинематографичен, със силен градски дух и аналогова чувствителност.

Absinthe House

20:00 часа

The Beginning of Authenticity@Koнтрабас

Крайно ноемврийския есенен петък в бар Контрабас е отреден за тромбониста Иван Мелин, неговите приятели, по-добрата музика, наздравиците и всичко това защото Иван е написал нова авторска музика и трябва да ви я представи.

„Този албум е продукт на извървян път. Попил съм много знания и опит от моите учители, от концертите, които съм слушал, и от музикантите, с които съм свирил.

Всичко това е повлияло на моя музикален вкус и на начина ми на композиране и свирене.“ – пише Иван Мелин за дебютния си албум The Beginning of Authenticity.

„Албумът дойде естествено. Не съм искал насила да направя нещо, просто му дойде времето.“

Албумът има шест оригинални композиции и аранжименти на Nardis на Майлс Дейвис, които Иван ще изсвири със своите много добри приятели и много добри музиканти:

Димитър Льолев – саксофон

Мирослав Турийски – пиано

Aлександър Леков – бас

Начо Господинов – барабани.

Всички те са от Пловдив, а тук джазът има дълбоки корени и дух, защото присъства идеята за свобода на полета.

Бар Контрабас

21:00 часа

2 Years MUZA @ Factory, Plovdiv

НОВА КОНЦЕПЦИЯ // НОВ ГРАД

MUZA празнува 2 години със специално събитие и първо издание в Пловдив!

Очаквайте нощ, изпълнена с techno & breaks, силна енергия и ъндърграунд звук, представен от:

LITHA // BLOSSY // WOWCHEFF // VER:TEX // SNEAKY SNEAKS

От хипнотични до мощни бас линии — всеки от артистите ще внесе своята уникална визия и звук, за да ви потопи в една незабравима нощ.

Factory, Пловдив, бул. Кукленско шосе

22:00 часа

22 ноември

Чук и Пук

Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

ЕВИТА

Мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс

Режисьор – Нина Найденова

Диригент – Константин Добройков

Хореограф – Боряна Сечанова

Сценограф – Елица Георгиева

Костюм – Николина Костова-Богданова

Превод – Цветомира Цонева

Солисти – Керана, Стефан Вълдобрев, Георги Султанов, Момчил Караиванов, Вера Гиргинова, Калина Костова, Мария Анастасова, Мина-Василена Минкова,

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Клюки от Ада

Три личности. Три характера. Непознати един на друг. Неподозиращи един за друг. Но приличащи си повече, отколкото очакват. Трима непознати в разгара на кариерите си, които ще се срещнат по-скоро, отколкото очакват – в АДА. Всеки стигнал там по различен начин. Всеки умрял при различни обстоятелства. Готови ли са за това, което ги очаква? Готови ли са да разберат истината? Колко боли тя и каква е нейната цена?



Журналист, политик и фризьор попадат за първи път на едно място заедно, търсейки отговори и задаващи въпроси, които разкриват неподозиращи за тях неща. Един спектакъл, който разбива стереотипа за Ада, представяйки го по-реален, отколкото предполагаме, че е и поставяйки въпроса къде всъщност се намира той – в отвъдното или на Земята?



Един спектакъл, поднесен с голяма доза хумор и ирония, засягащ актуални теми и проследяващ духовния път и израстване на трима непознати, които извървяват пътя един към друг – път от пълно отричане до взаимно привличане. Но толкова ли е лесно всъщност? Оставаме ли „слепи“ за нещата, които ни заобикалят и виждаме ли ги, чак когато е твърде късно? Не попадаме ли в капана на собствените си действия и решения? В какво ни превръщат те?



Един спектакъл, който не просто задава въпроси, а дава отговори. Директни и обективни. „Клюки от Ада“ е по-реално приключение, отколкото публиката предполага,че е.

Държавен куклен театър Пловдив

19:00 часа

YAVOR at Absinthe House

YAVOR a.k.a. Ya Boogie

minimal / microhouse / house / deep grooves

Absinthe House

20:00 часа

Михаил Йосифов Latin Jazz Quartet с Велека Цанкова и Пиеро Епифания

Една гореща есенна вечер в ритъма на латин джаза! Заповядайте на 22 ноември на едно красиво музикално пътешествие с Mihail Yosifov Latin Jazz Quartet и специалните гости Велека Цанкова и Пиеро Епифания.

Очаква ви вечер, изпълнена с романтика, страст и южно слънце, преплетени в звуците на авторски композиции и популярни джаз стандарти, облечени в изтънчен латино аранжимент.

Артистите, които ще ви поведат по пътя на музиката:

Велека Цанкова – вокал

Пиеро Епифания – вокал и перкусии

Михаил Йосифов – тромпет и двигател на проекта

Милен Кукошаров – пиано

Даниеле Феббо – бас Атанас Попов – барабани

Подгответе се за вечер, в която ще усетите топлината на Куба, страстта на Бразилия и свободата на джаза – всичко това, поднесено с българска душа и финес.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

TOMMY RIVERRA at Bally Club

Събота вечер в Bally Club не е за пропускане. TOMMY RIVERRA е зад пулта – вибрации и ритъм, които не те пускат до сутринта.

Bally Club

21:00 часа

23 ноември

Роня, дъщерята на разбойника

Една „разбойническа“ история за истинско приятелство, детска самоувереност и не толкова детска решителност, която може да промени всичко към добро.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Пиесата, която се обърка

„Пиесата, която се обърка“, представлява пиеса в пиесата. Сюжетът проследява театралния живот на една самодейна трупа, която най-накрая е успяла да намери текст с роли за всички свои актьори, а именно „Убийство в имението Хавършъм“. В ръцете, обаче, на предразположените към злополуки театрали, преди да се усетите, пиесата бързо се превръща в театрална катастрофа във всеки един смисъл на думата.

Всичко, което можете да си представите /и не само/, се обърква!

Вижте как актьорите и екипът се борят със зъби и нокти да разплетат до край една завързана криминална история тип Агата Кристи. И как преминават през редица трудни и безумно смешни проблеми, които се пораждат на живо пред публиката, без изобщо да са планирани.

„Пиесата, която се обърка“ е отличена с награда „Оливие“ – 2015 г., за най-добра нова комедия.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

“Шекспир x 5” – в Bee Bop Cafe / запис с публика

На 23 ноември, неделя, от 18:30 ч.

в Bee Bop Café, Пловдив

ви очаква специално представление на спектакъла „Шекспир х 5“ на театър „Хенд“.

Събитието ще бъде заснето на живо, а публиката ще стане част от филмовия запис със своето присъствие, смях и аплодисменти.

Истински вълнуваща театрална вечер с камери!

“Шекспир x 5” е деликатно бижу, което не можем да опишем. Носим го с финес и го споделяме със специални хора.

Някои го определят като спектакъл – събитие. Други остават без думи. Пълен с находчиви хрумки и уникален хумор. Неочакван, изненадващ, разтърсващ. Клоунски бунт, създаден с майсторство, размах и чувство за свобода, което заразява.”

Сценарий и режисура. : Ивомир Игнатов-Кени

Участват: Ивомир Игнатов- Кени и Здравка Христозова

Визия: Георги Панчев

Bee Bop Cafe

18:30 часа

Jazzy Night with The Honey Grooves @ Jazz Cafe Plovdiv

Познавате ни като Поли и Ники от The Drive Of Music.

Но когато става въпрос за джаз, то ние мигновено се превръщаме в The Honey Grooves.

На 23-ти ноември с радост ще гостуваме на Jazz Cafe Plovdiv.

Вечерта ще бъде изпълнена с авторските ни песни – някои познати: “Само любов”, “Момичето с перлената обица”, “Жулиета”, а други нечувани досега от пловдивската публика: “Ще ми се”, “Блусът на Джо”, “Истанбул (не Константинопол), “София е моят град”, “Всичко мога”. Ще има и кавърни изпълнения на любимите ни песни на Diana Krall, The Four Lads, Ella Fitzgerald, но и – неочаквано за всички – The Carpenters и Fleetwood Mac.

Ние сме The Honey Grooves.

Усмихвайте се и слушайте хубава музика………….. и The Drive Of Music!

Jazz Cafe Plovdiv

18:00 часа

Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.