ЕК дава България на Съда на ЕС заради високи емисии

Европейската комисия даде България на Съда на Европейския съюз за системно неспазване на ангажиментите по Директивата за намаляване на националните емисии. Според Брюксел страната ни трайно не изпълнява задълженията си за ограничаване на емисиите на амоняк, въпреки многократните предупреждения и анализи през последните години. България не е постигнала изискуемото намаление за 2020 и 2021 г., нито е представила достатъчно надежден план за постигане на бъдещите цели, посочват от Комисията.

Паралелно с това бяха открити и три нови наказателни процедури срещу страната.

Първата засяга непълното или неправилно транспониране на Директивата за правна помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателни производства. Проверка на Комисията е установила, че не всички лица, обхванати от правилата, имат ефективен достъп до правна помощ у нас.

Втората процедура е част от общоевропейската проверка по прилагането на новата Директива за енергийна ефективност. Брюксел изпрати официални уведомителни писма до всички държави членки, с изключение на Чехия, която единствена е транспонирала напълно нормите. Новите правила изискват страните от ЕС да намалят крайното си енергийно потребление с 11,7% до 2030 г. спрямо прогнозите от 2020 г.

Третата процедура е свързана с директивата за санкциите при нарушения на регулациите на пазарите на финансови инструменти. България не е уведомила Комисията за транспонирането на съответните законодателни текстове в определения срок – 29 септември 2025 г.

