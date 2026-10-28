Дебатът между Йотова и Гюров ще се проведе в четвъртък от 21:00 ч.

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България -Илияна Йотова и Андрей Гюров, ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия в четвъртък, 29 октомври, от 21:00 ч. Водещ ще е Поли Златарева. Зрителите могат да гледат дебата на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 4, в новинарския сайт bntnews.bg, както и във Facebook страницата на Българската национална телевизия.

Обществената телевизия ще даде възможност посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров да достигнат до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември. Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите.

Снимка: БНТ