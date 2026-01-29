Еврото влезе без сривове, но със страх от скок на цените

Първо потребителско проучване: Хората се справят технически, но очакват инфлация и спекула

Преходът към еврото в първите дни на 2026 година е преминал без сериозни технически проблеми в банковата система, но с осезаемо напрежение сред потребителите заради опасения от повишение на цените и спекулативни практики. Това показват първите резултати от национално проучване сред потребители, проведено от платформата MoitePari.bg и „Активни потребители“.

Банки и карти без сривове, но с дребни проблеми в търговската мрежа

Според данните, 94% от анкетираните не са срещнали никакви затруднения при плащане с банкови карти след 1 януари. Повечето потребители дори не са теглили пари от банкомати в първите дни, а при тези, които са го направили, почти не са отчетени проблеми с наличността на евро.

По-сериозни затруднения обаче се наблюдават при кешовите разплащания в търговската мрежа. Близо половината от анкетираните посочват, че при плащане в брой често получават ресто в евро, докато други съобщават, че търговците връщат ресто в левове заради липса на достатъчно еврови наличности. Отделни случаи на смесено ресто – практика, която е в разрез със закона – също са били регистрирани.

Подкрепа за еврото има, но страховете са повече

Проучването показва, че макар мнозинството от анкетираните да подкрепят въвеждането на еврото, притесненията остават доминиращи. Две трети от участвалите в анкетата имат положително отношение към единната валута, но близо една четвърт са категорично против.

Най-големият страх остава инфлацията – три четвърти от анкетираните очакват повишение на цените, като значителна част прогнозират сериозен ценови ръст, свързан със закръгляне и спекулативно повишаване на стойности.

Цени, имоти и кредити – основните притеснения

Очакванията за имотния пазар също са в посока нагоре. Над половината от анкетираните смятат, че цените на жилищата ще продължат да растат през следващите две години. По отношение на кредитите мненията са разнопосочни – част от хората очакват запазване на лихвите, други – тяхното покачване.

Доверието в държавния контрол върху спекулата остава ниско – над половината от анкетираните смятат, че мерките като двойното обозначаване на цените и санкциите няма да бъдат достатъчно ефективни.

Спекула и объркване – най-честите сигнали от потребителите

В свободните коментари потребителите описват случаи на рязко и необосновано поскъпване, включително директна подмяна на левови цени със същите числови стойности, но вече в евро – практика, която на практика удвоява цените.

Особено чувствителен е секторът на услугите – медицински, зъболекарски и занаятчийски, където се отчита осезаемо поскъпване. Малките търговци също са посочени като източник на объркване, заради липса на евро наличности и неподготвеност за двойното обращение.

Възрастните – най-уязвимата група

Проучването отчита, че възрастните хора остават най-рисковата група при прехода към еврото – както заради по-слаба информираност, така и заради по-голяма уязвимост към грешки и злоупотреби при връщане на ресто и обмяна на валута.

Общата картина показва, че техническият преход към еврото е преминал сравнително спокойно, но психологическото напрежение и страхът от спекулативно поскъпване продължават да доминират сред българските потребители.