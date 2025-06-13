Как Падел манията превзе Пловдив

Как новата световна спортна мания Падел превзе Пловдив. За това си говорим с домакините ни в поредния епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето, които ни посрещнаха в първата зала за този вид супер актуален спорт- Smash Padel. Комплексът включва три закрити корта и кафене в новоизградена база на Асеновградско шосе и Околовръстното на Тракия.

Стотици пловдивчани вече избраха Падела за поддържане на физическата форма, но и за забавление. Играта е изключително динамична и интересна- определяна е като „незаконен син на скуоша и тениса“. Тя вече побърка света, а от три месеца е и в Пловдив. Предстои откриването на нови няколко корта на открито, зад спортната зала на УХТ края Гребния канал.

Паделът превзе планетата преди няколко години и в момента е една от най-бурно развиващите се спортни игри. „Лесно е да се научиш, невъзможно е да не се влюбиш!”, казват от Smash Padel.

Кортовете са внос от Швейцария, а инвестицията в първия комплекс за Падел в Пловдив е много сериозна.

„Все още е нов спорт и много малко хора знаят за него в България. Но вече имаме много последователи. Имаме редовни клиенти, които водят още нови клиенти. Отне ни много време, нерви и доста финанси, за да заработим“, каза Едиз от Smash Padel.

Паделът няма ограничения за възраст и пол. Важното е да са четирима на корта. Настилката е специфична, а в играта, за разлика от тениса участват и задните стени на корта, които по подобие на скуоша са стъклени.

„Не е фактор да сте играли тенис или скуош. Може абсолютно любителски да идват хора, които дори не са хващали ракета в ръката си. Правилата са като в тениса на корт, точкуването е по същия начин. Различното е, че сервизът се бие от долу и самата топка трябва да тупне на земята преди да се сервира. Мачовете продължават между 15 и 20 минути, зависимост от нивото. Професионалните мачове са доста по-продължителни“, допълниха нашите домакини от Smash Padel.