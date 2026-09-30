Испанският „гуру“ край Калофер е обвинен в наркоразпространение

Окръжната прокуратура иска постоянен арест за Хосе Мануел Николас, задържан при акция на ДАНС и полицията. В базата, използвана от него, са открити кактуси, гъби и течности, чието съдържание предстои да бъде установено с експертизи.

Испанският гражданин Хосе Мануел Николас, задържан при акция на ДАНС и пловдивската полиция край Калофер, бе доведен в Окръжния съд в Пловдив.

Прокуратурата настоява той да остане за постоянно в ареста, след като му бе повдигнато обвинение за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Мъжът бе задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление, а днес магистратите трябва да се произнесат по искането за най-тежката мярка за неотклонение.

Както Под тепето вече съобщи, специализираната операция бе проведена на 27 септември в землището на Калофер. При претърсване на помещение, използвано от испанеца в база със стопански постройки, разследващите откриха 35 саксии с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби. Според първоначалните данни растенията и останалите иззети вещества е възможно да съдържат психоактивни съставки, но точният им състав трябва да бъде потвърден с назначените експертизи.

Разследването е свързано с общност от последователи, формирана от испанеца, който от години живее в България и се представял за духовен посредник. По данни на разследващите групата практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, а лидерът ѝ упражнявал психологическо въздействие върху последователите си чрез обещания за ментално и физическо излекуване и твърдения за връзка с „висши духове“.

По случая се извършват разпити на свидетели и други процесуално-следствени действия. Предстои експертизите да установят дали иззетите кактуси, гъби и течности съдържат наркотични вещества и какви точно са те.

В предишната си публикация Под тепето съобщи и за връзка на разследването със сдружение, регистрирано в Пловдив през 2012 г., чиято дейност е свързана с церемонии, личностна трансформация и себепознание. Към момента няма публично оповестени данни за повдигнати обвинения на други лица по случая.