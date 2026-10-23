Прегледи при рак на гърдата и лъчетерапия в УМБАЛ „Свети Георги“ 

Клиниката по лъчелечение осигурява безплатни консултации в края на октомври

Безплатни прегледи и консултации от лъчетерапевт ще се проведат в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Свети Георги“ EАД – Пловдив в периода от 28 до 30 октомври 2026 г. Инициативата се организира по повод Световния месец за борба с рака на гърдата.

Близо 70% от пациентите с рак на гърдата се нуждаят от лъчелечение. То се прилага с цел унищожаване на останали след операцията ракови клетки и намаляване на риска от рецидив. Лечението се планира внимателно, с максимална точност и щадене на здравите тъкани.

Както почти всяка терапия, лъчелечението също може има странични ефекти, които да се развият по време на курса или скоро след него. Поради тази причина в клиниката се използва техника за контрол на дишането (ABC-DIBH), благодарение на която се предпазва сърцето. Също така има възможност да се прилага инфрачервена термография, чрез която се следи за кожна токсичност.

Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ „Свети Георги“ е оборудвана с най-съвременна апаратура. В нея са обособени сектори за високотехнологично перкутанно лъчелечение, метаболитна брахитерапия и стереотактична радиохирургия.

От 2016 г. в специализираното лечебно звено се провежда и роботизирана стереотактична радиохирургия с единствения в Южна България Кибернож (CyberKnife). Този вид лъчелечение се отличава с изключителна прецизност при третиране на неподвижни и подвижни доброкачествени и злокачествени тумори в различни части на тялото – централна нервна система, бял дроб, черен дроб, простата, лимфни възли, както и единични костни метастази на гръбначния стълб. При този метод не се налага пациентът да задържа дишането си, тъй като апаратът автоматично проследява дихателния цикъл.

В Клиниката по лъчелечение се лекуват и пациенти с доброкачествени и костно-дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат (коксартрози, гонартрози, шипове и др.). Звеното е единственото в страната, разполагащо с два компютърни томографа за анатомо-топографско планиране, което гарантира бърз и непрекъснат процес на подготовка за лъчелечение.

Прегледите ще се извършват в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“ – База 1 (бул. „Васил Априлов“ № 15А, етаж 1, кабинет № 28).

Желателно е пациентите с онкологични заболявания, които искат да се консултират с лъчетерапевт, да носят със себе си наличната медицинска документация за проведени изследвания и прегледи.

Консултациите се извършват след предварително записване на час на телефон: 032/ 602 040 (делнични дни от 08.00 до 16.00 ч.)